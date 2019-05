Real Madrid gjorde Gareth Bale til verdens dyreste fodboldspiller - nu skulle klubben være klar til at forære ham væk.

Af 270.000.000 grunde.

Ifølge The Times skulle Real Madrid være villig til at lade den 29-årige waliser smutte helt uden transfer-omkostninger til 'enhver, der vil være villig til at betale hans gigantiske løn'.

For Gareth Bale har egentlig først kontraktudløb i Real Madrid i 2022, efter at han i 2016 skrev under på en ny kontrakt.

Ifølge The Guardian har Real Madrid siden måttet spendede lige omkring 270 millioner kroner før skat om året på spilleren, der aldrig rigtigt er slået til i den spanske klub.

Samtidig er det den høje løn plus en eventuel transfer, der gør, at interessen for at overtage Gareth Bale er forsvindende lille blandt de europæiske topklubber.

Men Real Madrid-træner Zinedine Zidane har besluttet sig: Gareth Bale SKAL væk.

Træner Zinedine Zidane vil bare ikke længere have den 29-årige waliser i truppen. Han skal væk - og det har Gareth angiveligt allerede fået at vide.

Zinedine Zidane har store planer for den kommende sæson. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Zinedine Zidane har store planer for den kommende sæson. Foto: JUAN MEDINA

De mange lønkroner, som Real Madrid bruger på en uønsket spiller, vil man gerne have frigivet til den store overhaling af truppen, der skal finde sted i det kommende transfervindue.

A Zinedine Zidane ikke har tænkt sig at bruge Gareth Bale var eksempelvis tydeligt for alle søndag eftermiddag.

Her spillede Real Madrid sæsonens sidste kamp.

Og selv om det var på hjemmebane, og selv om holdet var bagud 0-2, fik Gareth Bale lov at blive siddende på bænken uden så meget som en sekunds spilletid.

»Han spillede ikke i dag. Det beklager jeg. Men jeg må som træner leve i nutiden,« sagde Zinedine Zidane efter kampen:

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og det er sandheden Jeg har benyttet andre spillere og vil altid skulle tage sådanne beslutninger. Alt kan ske i forhold til den kommende sæson.«