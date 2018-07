Træneren for VM-guldvinderne og Champions League-vinderne er blandt de 11 nominerede til Fifas hæderspris.

Zürich. Der er en ret høj sandsynlighed for, at prisen som verdens bedste fodboldtræner for andet år i træk bliver tildelt en franskmand.

Både træneren for Frankrigs nykårede VM-guldvindere, Didier Deschamps, og sidste års vinder, den nu forhenværende Real Madrid-træner Zinedine Zidane, er blandt de 11 nominerede til hæderen.

Det meddeler Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på Twitter.

Didier Deschamps kunne 15. juli lade sig hylde som vinder af VM, da hans franske hold vandt 4-2 over Kroatien i VM-finalen i Moskva.

Kroaternes landstræner, Zlatko Dalic, er også blandt de nominerede.

Zinedine Zidane førte i maj Real Madrid til en 3-1-sejr over Liverpool i Champions League-finalen.

Få dage efter triumfen trak Zinedine Zidane sig fra posten som cheftræner for Real Madrid, som han på to et halvt år førte til tre triumfer i Champions League.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, er også blandt de nominerede til Fifas hæder, der bærer navnet The Best Fifa Football Coach.

De syv øvrige nominerede er Massimiliano Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov (Rusland), Josep Guardiola (Manchester City), Roberto Martínez (Belgien), Diego Simeone (Atlético Madrid), Gareth Southgate (England) og Ernesto Valverde (FC Barcelona).

Vinderen findes 24. september ved et arrangement i London.

Kåringen foretages af landstrænere og landsholdsanførere samt repræsentanter fra medierne. Fodboldfans kan også deltage ved at afgive stemmer på internettet.

/ritzau/