Det franske landshold fik revanchen for EM-nederlaget i 2016, da Frankrig blev verdensmester søndag i Rusland.

Moskva. Jublen kunne bryde ud i Frankrig søndag aften, da nationens fodboldhelte sikrede verdensmesterskabet for anden gang i landets historie.

Efter en målrig VM-finale, som Frankrig vandt 4-2, kunne landstræner Didier Deschamps endelig slappe af.

I 2016 tabte Frankrig EM-finalen 0-1 til Portugal, og det sad stadig i træneren, inden VM begyndte for en måned siden.

- Det var så hårdt for mig at tabe EM-finalen for to år siden, og jeg tror, at det nederlag hjalp os.

- Jeg er virkelig glad for denne gruppe af spillere. Det har ikke været nemt, men ved at arbejde hårdt og lytte, så er de nu på verdenstoppen i de næste fire år.

- Det er et ungt hold. Nogle er endda verdensmester som 19-årig, siger Deschamps ifølge den franske tv-kanal TF1.

Den sidste kommentar var en klar hentydning til unge Kylian Mbappe, der efter finalen blev kåret som den bedste, unge spiller under slutrunden. Her scorede han fire mål i alt herunder et enkelt i finalen.

Mbappe har fået sit internationale gennembrud, og han blev den næstyngste spiller i historien til at score i en VM-finale efter legenden Pelé, der scorede i finalen i 1958.

Deschamps selv endte også i et fornemt selskab efter finalesejren, da han er den blot tredje person til at vinde VM-guld både som spiller og træner.

Det er tidligere sket for brasilianske Mario Zagallo og tyske Franz Beckenbauer.

- Sejren handler ikke om mig. Det er spillerne, der vandt kampen. Vi spillede ikke en fantastisk kamp, men vi viste mental styrke, og vi scorede fire mål.

- Nu har vi arbejdet hårdt i 55 dage, og vi er stolte af at være franskmænd. Jeg er ikke rigtig klar over, hvor jeg er henne. Jeg er virkelig glad. Det var en svær kamp, siger Deschamps.

Antoine Griezmann nåede også op på fire mål ved VM ligesom Mbappe, efter at han scorede på et straffespark i finalen.

- Jeg er virkelig stolt af alle omkring holdet - spillerne, lederne og medicinstaben. Vi har været en enhed. Vi har gjort noget utroligt og skrevet historie, og nu skal vi nyde det.

- Vi skal se vores familier, og vi skal feste i morgen i Frankrig med det franske folk, siger Griezmann ifølge fifa.com.

/ritzau/