Sergio Ramos, Karim Benzema og Marcelo.

Garvede Real Madrid-spillede var med til at sørge for, at José Mourinho ikke blev genansat i Real Madrid.

For ifølge Daily Mail var der allerede indgået en fælles forståelse om et samarbejde mellem Real Madrid-præsidenten Florentino Perez og Mourinho. Perez skulle såmænd bare 'trykke på knappen', om man vil.

Dog havde Perez sine bekymringer ved at gøre Mourinho til chef på et hold, som nærmest i forvejen lå i ruiner.

Sergio Ramos og Jose Mourinho tilbage i 2012. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Sergio Ramos og Jose Mourinho tilbage i 2012. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Og samtidig måtte Perez konsultere med flere af de rutinerede Real Madrid-spillere - herunder Sergio Ramos, Karim Benzema og Marcelo - om Mourinho-idéen. Anfører Ramos ledte forhandlingerne på spillernes vegne, og det er ikke forkert at sige, at der ikke ligefrem var just opbakning herfra.

For særligt Ramos havde det svært med Mourinho i periode fra 2010 til 2013, hvor portugiseren trænede den spanske hovedstadsklub.

Derfor medførte det - ifølge mediet - til en ophævet diskussion mellem Ramos og Perez hjemme i Madrid, da Mourinho igen var et træneremne.

Så ophævet, at Ramos var parat til at sige farvel og tak mod en god betaling, mens Perez var klar til med en ansættelseskontrakt imod spillernes ønske.

Zinedine Zidane under mandagens pressemøde i Madrid, hvor han blev præsenteret som cheftræner. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Zinedine Zidane under mandagens pressemøde i Madrid, hvor han blev præsenteret som cheftræner. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Der blev dog kølet af fra begge parter, og Perez gik tilbage til et andet emne. Nemlig den tidligere Real Madrid-spiller og træner, Zinedine Zidane, som mandag blev ansat som cheftræner.

»Da præsidenten (Florentino Pérez, red.) ringede, var det første, jeg tænkte: 'Go'. Jeg ville aldrig kunne sige nej. Jeg har aldrig haft betænkeligheder ved at komme tilbage,« sagde Zidane på et pressemøde mandag aften.

»Jeg er glad for at være hjemme igen. I morgen (tirsdag, red.) er jeg tilbage på job. Jeg er helt tryg ved at være tilbage og arbejde videre med denne store klub.«

Zinedine Zidane er blevet ansat frem til 2022.