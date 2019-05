Ingen Kasper Dolberg og ingen Andreas Christensen.

Niels Frederiksen kunne have toppet sit U21-landshold med to af de helt fine kirsebær. To spillere, som ville have været stjerner ved sommerens U21-EM, fordi de begge har både alderen og niveauet. Men U21-landstræneren havde en forklaring på, at han ikke havde Ajax-angriberen og Chelsea-forsvareren med.

»Det overvejede vi meget. Det er ikke en overvejelse, jeg har haft alene. Jeg har drøftet det med Åge Hareide. For det er to dygtige spillere, som helt sikkert ville kunne bidrage. Men på bundlinjen står bare, at når vi tager alle ting med i betragtning, så traf vi denne beslutning,« siger Niels Frederiksen og indikerer, at de to spillere også selv var indforstået med den beslutning.

»Jeg synes, at det er den rigtige beslutning, og det er også mit klare indtryk, at spillerne også synes, at det er okay.«

Andreas Christensen har været med til en U21-slutrunde for fire år siden, og både han og Kasper Dolberg har for længst nået en status som A-landsholdsspillere. Så var det en del af overvejelserne?

»Det er ikke den vigtigste overvejelse, for når man har alderen, så har man alderen. AC havde også alderen for to år siden i Polen, og der var han heller ikke med. Han har bevæget sig lidt væk fra det, synes jeg,« siger Niels Frederiksen.

Der er sat en målsætning om, at Danmark til sommeren EM skal gå videre fra gruppen med Tyskland, Østrig og Serbien.

Det giver i så fald en semifinaleplads, og sådan en nåede Danmark også for fire år siden i Tjekkiet, hvor Sverige dog blev endestationen.

Og Niels Frederiksen mener, at han denne gang har fat i et hold med lige så stort potentiale, som daværende U21-landstræner Jess Thorup havde sig.

»Det er svært at sige, hvad der er det bedste hold. Jeg synes, at vi havde et fantastisk kollektiv for to år siden, men vi manglede noget individuel styrke og kvalitet. I år har vi nogle fantastiske individualister, men der tænker jeg, om det er lige så stærkt et kollektiv. Der kan være noget der,« siger Niels Frederiksen og afslutter:

»Det hold, der for fire år siden var i Tjekkiet, minder vel lidt mere om det her hold med mange profiler. Der vil nok være flere fra det her hold, som bliver A-landsholdsspillere end på det hold for to år siden. Der er allerede fire, der har været udtaget.«

Danmark åbner U21-EM mod Tyskland.