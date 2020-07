Forsamlingsforbud, afstandskrav – og mulig forvirring.

Det er, hvad der har fyldt i dansk fodbold, efter der stille og roligt bliver åbnet for flere fans til kampene. Senest gik det galt i pokalfinalen mellem AaB og Sønderjyske onsdag aften, da en gruppe nordjyske fans stod for tæt.

Kampen blev afblæst i et lille kvarter, da kampens dommer, Jørgen Daugbjerg Burchardt, tog konsekvensen efter flere advarsler.

»Det er dommeren, sikkerhedschefen eller politiet, der bestemmer det. I går er det sikkerhedschefen, der beder om, at kampen bliver afbrudt. Fansene blev flere gange over højttaleren gjort opmærksom på, at de skulle følge anvisningerne,« siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, til B.T.

AaB-fans i onsdagens pokalfinale. Foto: Claus Fisker Vis mere AaB-fans i onsdagens pokalfinale. Foto: Claus Fisker

En situation, der siden førte til meget debat og også forvirring. For mens de sønderjyske fans troligt sad med to meters afstand, stod flere af de nordjyske fans altså helt tæt.

Afstandskravet til kampen var på netop de to meter, men i Superligaen bliver det lempet til en meter, og på de sociale medier diskuterer flere også, om man med forskellige retningslinjer ikke 'kunne have sagt sig selv', at det ville ende galt.

Derudover viser billeder fra afviklede Superliga-kampe med fans, at de her også står forholdsvis tæt under kampe, der ikke blev afblæst.

Se bare eksempler herunder:

21. juni: FCM-fans mod AGF i Superligaen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 21. juni: FCM-fans mod AGF i Superligaen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

10. juni: AaB-fans mod AGF i pokalsemifinalen. Foto: Henning Bagger Vis mere 10. juni: AaB-fans mod AGF i pokalsemifinalen. Foto: Henning Bagger

13. juni: Hobro-fans AC Horsens i Superligaen. Foto: Henning Bagger Vis mere 13. juni: Hobro-fans AC Horsens i Superligaen. Foto: Henning Bagger

Men det er der en forklaring på, siger Claus Thomsen.

»Det er kampe, der er afviklet under andre omstændigheder, hvilket betyder, at der er en sikkerhedsplan for kampen, der skal afvikles. Til de kampe var der ikke krav om to meter, der var det alene forsamlingsforbuddet på 500 personer til en begivenhed. Det er en helt anderledes kamp end i går på alle måder end til de andre kampe. Der har været 2-300 tilskuere i alt,« siger Claus Thomsen dagen efter pokalfinalen, hvor der var omkring 1.700 mennesker på stadion.

Kan du forstå, hvorfor fans bliver forvirrede over, hvad de må og ikke må?

»Jeg håber, vi er tilstrækkeligt tydelige. Jeg synes ikke, der er grund til forvirring. Med en billet modtager man også retningslinjer og infografik, der udspecificerer det. Selvfølgelig er det også vores opgave at være så tydelige som muligt, men jeg synes ikke, der er grund til at være forvirret. Man skal følge det, der bliver oplyst til en begivenhed, og ikke det, man ser i fjernsynet,« siger Claus Thomsen.

Onsdagens afbrydelse får umiddelbart ikke konsekvenser for åbningen for flere fans på stadion, fortæller direktøren.

Der er lagt en klar plan med afstandskrav, et loft på 500 personer i hver sektion, og alle på stadion identificeres, så der kan laves smitteopsporing.

»Vi synes selvfølgelig ikke, det var hverken godt eller acceptabelt i går, og vi er nødt til at lære, at vi i nuværende situation ikke kan se fodbold, som vi plejer, og respektere det. Når det så er sagt, blev situationen, da den opstod, håndteret godt, og forholdene blev bragt i orden,« siger Claus Thomsen.

Sønderjyske vandt pokalfinalen mod AaB med 2-0, mens det var lige omvendt i forhold til antallet af anholdte.