Manchester United leverede lørdag aften et comeback af en anden verden ud mod lokalrivalerne fra Manchester City.

Efter første halvleg var de døde og begravede, men endte med at vende det hele på hovedet. Hvordan?

Svaret skal ifølge matchvinder Chris Smalling findes i spillernes sårede stolthed:

»Manageren (José Mourinho, red) havde ikke meget at sige til os i pausen, for vi spillere vidste godt, at vi havde spillet dårligt,« siger han til engelske Sky Sports.

»Han sagde, at vi ikke skulle stå og ligne klovne, mens de løb med titlen. City har været fantastiske hele sæsonen, men vi steppede op og vandt kampen.«

Netop José Mourinho har sæsonen igennem været særdeles udskældt for sin defensive tilgang til spillet, men efter drømmecomebacket blev han atter hyldet som en magiker. Selv var han dog ikke euforisk trods det flotte resultat:

»Vi går efter at slutte som nummer to, jeg vil gerne lykønske City med titlen, for de kommer til at vinde den fortjent. Mit mål her var at få point, ikke at ødelægge nogen fejringer. Spørgsmål er, om vi kan udfordre dem næste sæson,« siger han til Sky Sports.

Med sejren reducerede Manchester United Citys forspring til 13 point. De resterer seks runder af Premier League.