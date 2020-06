Syv FC Nordsjælland-spillere knæler på række med blikket stift rettet mod jorden og en knyttet næve i vejret.

Det følelsesladede billede er lagt på Instagram af stortalentet Kamal Deen Sulemana. Hashtagget er #blacklivesmatter. Men hvorfor gør spillerne det?

Den ikoniske gestus er en sympati- og respekt-erklæring for Black Lives Matter-sagen og i særdeleshed amerikanske George Floyd, der mistede livet 25. maj, fordi en politibetjent pressede sit knæ så hårdt mod hans hals, at han blev kvalt.

FC Nordsjælland-spillerne er langtfra de eneste, der har knælet på grønsværen. Også internationale storklubber som Leicester og Liverpool fra Premier League har vist deres støtte med lignende billeder. De bliver nu hyldet, men manden, der startede det hele, oplever fortsat de negative konsekvenser af tendensen, han satte i gang.

#blacklivesmatter

Den amerikanske footballspiller Colin Kaepernick knælede i protest mod politivold og racediskrimination i 2016. Handlingen, der foregik under den amerikanske nationalsang inden en preseason-kamp, fik enorme konsekvenser.

Den aktivistiske sportsudøver mistede nemlig sin plads hos San Francisco 49ers, og han er stadig arbejdsløs og uden hold i dag.

Colin Kaepernick forklarede efterfølgende, at knælingen var en protest mod politivold i USA. Og selvom han blev bænket, stod han ved sin handling.

»Jeg vil ikke stå og vise stolthed for et flag i et land, der undertrykker sorte mennesker og farvede mennesker. For mig er dette større end fodbold,« sagde han dengang ifølge Washington Post.

Holdningen har siden ændret sig, og det at knæle er nu blevet mere accepteret i USA. Det fik NFL-spilleren Drew Brees at føle onsdag efter et interview.

Han blev spurgt, hvad han synes om udsigten til, at flere spillere vil knæle under nationalsangen i 2020-sæsonen.

»Jeg vil aldrig støtte op om nogle, der ikke viser respekt for det amerikanske flag og vores land,« var quarterbackens svar.

Det var en kommentar, som holdkammeraten Michael Thomas ikke kunne lide. Efterfølgende skrev Thomas på Twitter, at Drew Brees 'ikke vidste bedre'.

Efterfølgende har Brees fortrudt: 'Jeg vil gerne give en undskyldning til mine venner, holdkammerater, hele New Orleans, sorte mennesker, NFL-fællesskabet og alle andre, der blev såret af det, jeg sagde i går,' skriver den 41-årige quarterback på Instagram.

Michael Thomas er ikke den eneste, der støtter op omkring at knæle under en nationalsang. Det gør den amerikanske basketball-stjerne LeBron James også.

Han forstår nemlig ikke, at folk endnu ikke har forstået, at det intet har at gøre med ikke at ville vise respekt under nationalsangen.

LeBron James har også delt et billede fra Liverpools Instagram-profil, hvor hele holdet knæler inde midt på banen på Anfield.

#BlackLivesMatter

Ud over LeBron James har sorte sportsstjerner som Lewis Hamilton, Paul Pogba og Jadon Sancho været ude og vise respekt for George Floyd.

Nu er spørgsmålet, om spillerne har tænkt sig at knæle, når sæsonen kommer i gang, eller om det bliver ved snakken – af frygt for konsekvenserne.

Men alt tyder på, at der er opbakning til protesten fra flere store sportspersonligheder. Og generelt fylder George Floyds død meget i sportsverdenen.

NBA-spilleren Jaylen Brown kørte således 15 timer for at deltage i en demonstration. Derudover har flere lagt et billede på Instagram med samme hashtag, som Kamal Deen Sulemana brugte.