Det var ventet, at Marc Dal Hende havde været med fra start i FC Midtjyllands storsejr på 4-0 i pokalsemifinalen mod OB.

»Selvfølgelig har jeg det skidt med, at jeg ikke er med. Men det er et prioriteringsspørgsmål,« sagde Marc Dal Hende til B.T.s udsendte i pausen og tilføjede:

»Kampprogrammet er tæt i øjeblikket. Så da jeg er plaget af en mindre tåskade, fandt vi det mest hensigtsmæssigt, at jeg stod over. Men havde det været bydende nødvendigt, at jeg skulle spille, havde jeg gjort det.«

Marc Dal Hende forventer at være tilbage på FC Midtjyllands førstehold, der søndag i Superligaen møder Esbjerg på udebane.

FCM-jubel over sejren i pokalsemifinalen over OB. Foto: Claus Fisker Vis mere FCM-jubel over sejren i pokalsemifinalen over OB. Foto: Claus Fisker

»Den kamp vil jeg være med i,« sagde han.

Og noget tyder på, at det ikke er tom snak.

»Marc kan sagtens spille søndag. Men om han gør det, løfter jeg først sløret for en time før kampen,« sagde FCM's cheftræner Kenneth Andersen.

Han havde i stedet udtaget polakken Rafal Kurzawa, der på et frispark lagde op til FCM's scoring til 2-0.

Paul Onuachu jubler over en af sine to scoringer, da FC Midtjylland besejrede OB i pokalsemifinalen. Foto: Claus Fisker Vis mere Paul Onuachu jubler over en af sine to scoringer, da FC Midtjylland besejrede OB i pokalsemifinalen. Foto: Claus Fisker

Kenneth Andersen havde det naturligvis fint med storsejren.

»Inden kampen havde vi talt om, at vi skulle lægge stort pres fra start på OB. De er måske Superligaens mest formstærke hold i øjeblikket. Så ved at gå tæt på dem, mente vi, at vi kunne få dem til at føle sig ukomfortable,« sagde Kenneth Andersen og tilføjede:

»Nu er vi i pokalfinalen. Den kamp ser vi frem til. Det kan da udmærket godt være, at FCM i fire forsøg aldrig har erobret en senior-pokaltitel. Men hvad angår min egen pokalstatistik, er den fin, og det er den jeg vælger at forholde mig til. Jeg har jo engang ført vores U19-hold frem til en junior-titel.«

FC Midtjylland var sidst i pokalfinalen i 2011, hvor man tabte 2-3 til FC Nordsjælland.