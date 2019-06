I Danmark bliver der snakket meget om Christian Eriksen, men noget kunne tyde på, at hans navn ikke længere er helt så varmt i det store udland.

»Det kan godt være, at de allerstørste klubber, som Real Madrid og Barcelona, er begyndt at overveje, hvor stort et beløb de er villige til at betale for Eriksen, efter at have set ham i Champions League-finalen og her i foråret,« siger Morten Bruun, ekspert for Discovery,.

Den danske landsholdsstjerne har ad flere omgange været sat i forbindelse med mægtige Real Madrid, men de seneste uger er de heftigste rygter forstummet omkring Eriksen, og det er ifølge Discoverys fodboldekspert Mikkel Bischoff også et udtryk, for at der er andre brikker, som først skal falde på plads.

»Det er lidt et puslespil. Både på grund af Pogba, der måske også skal til Real Madrid, og så virker det ikke til, at Eriksen er Zinedine Zidanes førsteprioritet,« siger Mikkel Bischoff.

Christian Eriksen kan fra næste sæson blive holdkammerat med Luka Modric. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Christian Eriksen kan fra næste sæson blive holdkammerat med Luka Modric. Foto: DYLAN MARTINEZ

Der skulle eftersigende være stor uenighed i Real Madrid angående den danske midtbanespiller, hvor præsidenten Florentino Perez meget gerne vil have Eriksen, mens Zidane skulle have Pogba som sin førsteprioritet.

»Jeg tror ikke, at Christian Eriksen har ultimativ prioritet hos Real Madrid. Hvis man sammenligner med Eden Hazard, der var en handel, som skulle lukkes for enhver pris, så virker det mere til, at får man Eriksen, så er det fedt, men det går nok også, hvis man ikke gør,« siger Morten Bruun.

Da Christian Eriksen ved sidste landsholdssamling for første gang meldte offentligt ud, at han gerne ville prøve noget nyt, satte det for alvor gang i rygterne, men den udmelding er ikke ens betydende med, at han ikke kan blive i Tottenham.

»Det er jo ikke sådan, at Eriksen har lagt sig ud med Tottenham, som Coutinho eksempelvis gjorde det med Liverpool. Tottenhams formand, Daniel Levy, er også kendt for at være iskold i de her forhandlinger, så jeg kan sagtens se Christian Eriksen blive i Tottenham, hvis ikke der kommer det rette bud,« siger Morten Bruun, der bakkes op af Mikkel Bischoff.

»Jeg tror ikke, Tottenham vil have nogen problemer med at bruge Eriksen i næste sæson, selvom han muligvis smutter, når kontrakten udløber næste sommer. For Eriksen handler det om at have is i maven, og hvis han gerne vil til Real Madrid, kan han jo stadig godt lægge pres på bag kulisserne«, siger Mikkel Bischoff.

Eriksen har ikke selv lagt skjul på, at ønskedestinationen er Spanien, men andre bejlere har også været meldt sig på banen, hvor klubber som Juventus og Manchester United er blevet nævnt på rygtebasis. Sidstnævnte har både Morten Bruun og Mikkel Bischoff dog svært ved at se ske.

»Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle skifte til en anden engelsk klub. Hvad skulle Manchester United kunne tilbyde, som han ikke har i Tottenham? Spanien er det mest oplagte sted, men Bayern München, Paris og Juventus kan også noget, som jeg tror tiltaler Christian Eriksen,« siger Morten Bruun.

»Jeg tror, han ender i Real Madrid eller Tottenham. Juventus er måske en mulighed, men jeg tror ikke, at der er andre engelske klubber, der er interessante for Eriksen,« siger Mikkel Bischoff.

Transfervinduet i Premier League lukker 9. august, men de fleste andre fodboldnationer kan handle helt indtil 31. august, så der kan sagtens gå noget tid, før vi får svar på Christian Eriksens fremtid.