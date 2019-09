Den norske teenager Erling Haaland slog sig tirsdag for alvor fast som en af de absolut hotteste angribere i Europa, da han på en halvleg scorede hattrick i sin Champions League-debut.

Men faktisk kunne det være gået meget anderledes for Salzburg-angriberen, der tilbage i 2017 var til prøvetræning i ingen ringere end FC København.

Og selvom Ståle Solbakkens hukommelse ikke er den allerbedste, når det kommer til det nye, hotte navn, så er der en forklaring på, hvorfor Erling Haaland i dag ikke render rundt i en FCK-trøje og hamrer målene ind.

»Som jeg husker det, så var han vel på en uges prøvetræning, da han var 16 år, tror jeg. Der trænede han med vores U19-hold, men han var på sådan en rundrejse for at vise sig frem,« siger FCK-træneren til B.T. og fortsætter:

»Vi har formentlig lavet en evaluering af ham, men så var der nok nogle andre, der var lidt længere fremme end os. Jeg tror, at Ole Gunnar Solskjær var hans store idol, så det lå lidt i kortene, at han skulle havne i Molde.«

Det var i tirsdagens Champions League-opgør, at østrigske Red Bull Salzburg med Haaland i spidsen rundbarberede de belgiske mestre Genk med hele 6-2.

Og med hattricket i første halvleg er den norske komet med sine 19 år og 58 dage den tredjeyngste hattrick-mager i Champions Leagues historie - kun overgået af Wayne Rooney og Raúl.

Derfor kan Ståle Solbakken da også - med et smil på læben - ærgre sig over, at han ikke fik hentet landsmanden til FC København.

Erling Braut Haaland imponerede alt og alle, da han i Champions League-opgøret mod Genk scorede tre mål i første halvleg. Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Erling Braut Haaland imponerede alt og alle, da han i Champions League-opgøret mod Genk scorede tre mål i første halvleg. Foto: LEONHARD FOEGER

»Jeg kan ikke huske ikke, om vi endte med at forsøge at få ham til, for det var jo en del af ungdomsafdelingen, hvor der er rigtig mange spillere, men set i bakspejlet skulle han da være endt i Parken.«

Det er heller ikke blot i en enkelt kamp, at den 19-årige bomber har imponeret. Lige nu er han faktisk den hotteste angriber i Europa, hvor han har scoret 11 mål i syv ligakampe.

Dermed overgår han Brøndbys polske angriber Kamil Wilczek, som har fået nettet til at blafre otte gange i Superligaen.

Det var tidligere i år, at Erling Haaland skiftede Molde ud med Red Bull Salzburg. Indtil videre er det her blevet til hele 18 mål i 14 kampe.