Derby-spillerne Tom Lawrence og Mason Bennett blev i september sigtet for spirituskørsel efter en bilulykke.

Den engelske Championship-klub Derby County har valgt at straffe Tom Lawrence og Mason Bennett, der i slutningen af september var involveret i et trafikuheld.

De to spillere blev efterfølgende sigtet for spirituskørsel, og det fik klubben til at lave sin egen interne undersøgelse af sagen.

Konklusionen er blevet, at de to spillere hver bliver straffet med en bøde på seks ugers løn - den kontraktmæssige maksimale straf.

Samtidig kræver klubben, at de udfører 80 timers samfundstjeneste og gennemgår et rehabiliteringsprogram med fokus på alkoholmisbrug.

- Uanset dommen i denne sag tolererer klubben ikke, at nogen spillere eller medarbejdere opfører sig på en måde, der sætter dem selv, deres kolleger eller andre i risiko for fare eller bringer klubben i modstrid, skriver Derby på hjemmesiden.

Med i bilen, der kolliderede med en anden bil, var også holdets anfører, Richard Keogh, der i ulykken pådrog sig en alvorlig knæskade og er ude resten af sæsonen.

23-årige Mason Bennett undskylder på hjemmesiden for episoden.

- Tirsdag aften 24. september lavede jeg en stor fejltagelse efter at have drukket alkohol. Det jeg gjorde, var forkert.

- Jeg forstår, at sådan handlinger har alvorlige konsekvenser, og jeg tager fuldt ansvar for mine handlinger og accepterer straffen, som klubben har givet.

- Der er ingen undskyldning for det, jeg har gjort. Jeg undskylder til min familie, mine venner, klubben, alle Derbys fans og til hele fodboldverdenen. Jeg skuffede jer, siger han til hjemmesiden.

Retssagen mod de to spillere begynder 15. oktober.

/ritzau/