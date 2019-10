Fodboldspillerne Tom Lawrence og Mason Bennett har fået sig en lærestreg for livet.

De har kørt spritkørsel og været involveret i en bilulykke, og nu falder straffen fra klubben Derby fra Championship.

Det sker efter en undersøgelse internt i klubben.

»Uanset resultatet af sigtelsen, tolererer klubben ikke, at nogen af dens spillere eller stab opfører sig på en måde, der sætter dem selv, deres kolleger eller andre mennesker i offentligheden i fare for skade eller værre end det. Eller som bringer klubben i miskredit,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Mason Bennett og Tom Lawrence kørte beruset i bil. Foto: CARL RECINE

De to spillere har fået en straf på seks ugers løn, og samtidig skal de yde 80 timers samfundstjeneste, har klubben besluttet.

Men det er altså ikke slut her, for politiet er endnu i gang med sagen.

Også på den sportslige front koster drukturen, hvor flere end de to spillere fra klubben har deltaget.

Derby-anfører Richard Keogh sad blandt andet i samme bil som Tom Lawrence og Mason Bennett og blev alvorligt knæskadet – han er ude resten af sæsonen.

Mason Bennett og Tom Lawrence blev anholdt efter bilulykken. Foto: CARL RECINE

»Spillerne var ude som en del af en planlagt teambuilding-middag med staben, og mens hovedparten af holdet agerede ansvarligt og tog hjem ved 20-tiden, så tog en lille gruppe med anfører Richard Keogh videre og drak ud på natten,« skriver klubben om episoden.

»De skulle have vidst, hvornår de skulle stoppe, og de ignorerede også muligheden for at blive kørt hjem af klubben, men valgte at blive ude,« tilføjer Derby.

Det har betydning i forhold til det danske landshold, da Richard Keogh nu sidder ude resten af sæsonen med en knæskade og ikke kan være med i den vigtige EM-kvalkamp i Dublin.

Danmark møder Irland til november.