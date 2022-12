Lyt til artiklen

Et Melbourne-derby i Australiens A-League endte i kaos lørdag aften australsk tid, da fans invaderede banen og angreb Melbourne City-målmanden Tom Glover.

Han fik kastet en metalspand i hovedet og forlod opgøret med blodet sivende ned ad ansigtet.

Melbourne City skriver på deres Twitter-profil, at opgøret er blevet afbrudt og ikke kommer til at blive genoptaget.

Optøjerne i opgøret mellem Melbourne City og Melbourne Victory startede i det 20. minut, da fans var rasende over, at de tre afgørende playoffkampe, hvor mesterskabet skal afgøres, skal spilles i Sydney og ikke en eneste af dem i Melbourne. De voldsomme scener kan du se i videoen herunder.

Melbourne City skriver, at Tom Glover har modtaget behandling i omklædningsrummet og med stor sandsynlighed har fået en hjernerystelse.

På video på Twitter kan man se, hvordan situationen eskalerede, da Tom Glover reagerer på, at et romerlys bliver kastet på banen.

Det lander lige foran ham og målmanden vælger herefter at kaste romerlyset tilbage på lægterne.

Episoden antænder fansene på den ene endetribune, hvorefter de stormer banen og angriber Tom Glover.

Flere australske medier skriver, at siden A-League startede i 2005, har klubberne skulle spille sig til retten til at være vært for de store playoffkampe baseret på, hvordan de præsterede i finaleserien.

At Sydney har fået retten til afholdelsen af de afgørende kampe uden at spille sig til har antændt en stor vrede blandt fans i flere klubber.

Fredag aften forlod Newcastle Jets-fans tribunerne i hjemmekampen mod Brisbane Roar, hvor de med store banner gav udtryk for, at pengene er vigtigere end fansene for ligaarrangørerne.

Football Australia, der varetager A-League, har endnu ikke meldt noget ud om urolighederne på AAMI Park i Melbourne, hvor både Melbourne City og Melbourne Victory har hjemmebane.