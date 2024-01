Alene kælenavnet viser, at han var den største fodboldprofil nogensinde i Tyskland:

'Der Kaiser.' Kejseren.

Mindre kunne ikke gøre det.

Og både på og udenfor grønsværen havde Franz Beckenbauer et vildt liv.

Teamchef Franz Beckenbauer, i midten, jubler efter at have gjort Tyskland til verdensmestre i 1990. Foto: Imago Sportfotodienst/Imago/Ritzau Scanpix

Nu er det så forbi. Fodboldlegenden døde som 78-årig søndag efter længere tids sygdom. Det meddeler hans familie til tyske medier.

Beckenbauer var i rigtig mange år kendt som manden, der ikke kunne gøre noget forkert.

Selv et par børn uden for ægteskabet blev tilgivet.

I 2000 gjorde han sin sekretær gravid, mens han stadig var gift.

Det skabte for en stund skandale i Tyskland, men Beckenbauer fejede kritikken af på vanlig vis.

»Så er det altså heller ikke en større skandale. Den kære Gud elsker alle børn,« sagde han dengang til tyske medier.

Og han blev tilgivet.

Igen.

Franz Beckenbauer hentede nærmest ene mand VM til Tyskland i 2006. Senere blev han så anklaget for at have bestukket sig til slutrunden. Foto: Epa/Epa-Epa/Ritzau Scanpix

Beckenbauer har fem børn med tre koner.

Hårdt ramt blev han, da hans søn, Stephan, i 2015 døde efter sygdom i hjernen. Det kom 'Der Kaiser' sig aldrig helt over.

Meget sigende for Beckenbauers status i nabolandet blev han også sat i spidsen for det dengang vesttyske tyske fodboldlandshold uden at have en træneruddannelse. Normalt ville det være utænkeligt hos de disciplinerede tyskere. Han måtte i 1984 derfor gøres til 'Teamchef' i stedet for 'Bundestrainer'.

Først førte han holdet i VM-finalen mod Argentina 1986 mod Maradona. Den tabte tyskerne. Men fire år efter i Rom vandt tyskerne revanchen med 1-0 på Andreas Brehmes straffesparksmål.

Foto: Patrick Hertzog/AFP/Ritzau Scanpix

Uforglemmelige er billederne af Beckenbauer, der efter kampen gik rundt helt for sig selv på banen i Rom med sin medalje om halsen. Han lignede en mand, der lige havde fuldendt sit mesterværk.

Intet syntes dengang at kunne true det netop genforenede Tyskland. Heller ikke sportsligt. Og Beckenbauer forudsagde da også, at Tyskland i mange år frem ville være umulige at besejre. Det var så en af de få gange, hvor han tog helt fejl. Som bekendt slog Danmark tyskerne to år senere i EM-finalen i Sverige.

Da Beckenbauers hjerteklub, Bayern München, i midten af halvfemserne kom i store sportslige problemer, overtog han for en stund posten som træner. Og prompte vandt han den daværende UEFA Cup-turnering.

Kronen på værket skulle så være at hente VM-slutrunden til Tyskland i 2006, hvor han blev sat i spidsen for projektet.

Og selvfølgelig lykkedes det for Beckenbauer.

Under VM-slutrunden fløj han rundt i helikopter fra værtsby efter værtsby og blev hyldet, hvorend han nåede frem. Det VM viste tyskerne fra en helt anden side, end verden var vant til, og er siden kun blevet kaldt 'Sommereventyret' – også selvom tyskerne måtte nøjes med bronzemedaljer.

Siden kom Tysklands VM-værtskab så under lup, og det så ikke så godt ud.

Heller ikke for Franz Beckenbauer.

Der blev indledt retslige skridt for at finde ud af, om han havde været ude med bestikkelse for at hente VM til Tyskland.

Sagen har kostet mange topfolk i tysk fodbold deres karriere.

Men 'Der Kaiser' blev aldrig dømt. Og nu er sagen så forældet.

Beskyldningerne om bestikkelse tog hårdt på Beckenbauer, der trak sig tilbage fra det rampelys, som han altid havde befundet sig vel i.

Sundhedsmæssigt gik det ned af bakke for ham. Han blev ramt af en øjensygdom og et hjerteanfald. Parkinson og begyndende demens blev også en del af hans tilværelse i de sidste leveår.

Og nu er 'Der Kaiser' så ikke blandt os længere.