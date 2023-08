Smædesange og tilsvininger på sociale medier.

Det har FC København-stjernen Denis Vavro og dennes kæreste, den tjekkiske influencer og journalist Sarka Peková, i den seneste uge lagt ører og profiler til på grund af Vavro og FCK's møde med Sparta Prag i Champions League-kvalifikationen.

Og tirsdag, da FCK sparkede Sparta Prag ud af turneringen i Tjekkiet, var det helt galt, fortæller Peková til det tjekkiske medie TNCZ.

»Jeg tog ikke frivilligt på stadion, for jeg var helt sikker på, at fansene ville gøre det. Jeg var mentalt forberedt på det, og jeg havde sagt, at de ville fornærme mig,« siger den tjekkiske influencer, der fortæller, at det slet ikke er rart at lægge øre til.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af S a rka Pekova (@sarkapekova)

Ifølge B.T.s oplysninger sang Sparta Prag-fansene blandt andet, at Vavros kæreste var 'en luder'.

Peková, som er udtalt fan af Sparta Prag-rivalerne Slavia, mener, at fansene på stadion forsøgte at påvirke Vavro ved at synge om hende.

»Jeg vidste, de ville bruge mit navn i et forsøg på at få smidt Denis ud,« siger hun til TNCZ og sætter ord på de hårde fornærmelser:

»Jeg spørger mig selv, hvad jeg har gjort dem, siden jeg skal lægge ører til så modbydeligt et had.«

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det hører ikke hjemme i fodbold. Det er ulækkert, at en spilles kæreste fornærmes på stadion. Det er generelt ulækkert, når en kvinde fornærmes.«

Sarka Peková tilføjer, at hun savner, at Sparta Prag tager afstand til fansenes smædesange, ligesom hun fortæller, at Denis Vavro ikke lod sig påvirke af tilråbene på banen, selv om han ikke mener, at det hører nogen steder hjemme.

B.T. har været i kontakt med Sarka Peková i de seneste dage, men hun ønsker ikke at kommentere chikanen overfor danske medier.