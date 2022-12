Lyt til artiklen

Liverpool må for alt i verden ikke gøre som dengang med Michael Laudrup.

Sådan skriver det mediet talkSPORT.

I 1983 havde storklubben en aftale med det danske stjernefrø, der viste sig at være en af de allerbedste – hvis ikke DEN allerbedste – danske spiller gennem tiderne.

Men skiftet glippede i sidste øjeblik, og nu kan Liverpool stå over for det samme med det engelske supertalent Jude Bellingham.

Jude Bellingham er et godt bud på verdens mest ombejlede midtbanespiller. Foto: Abbie Parr Vis mere Jude Bellingham er et godt bud på verdens mest ombejlede midtbanespiller. Foto: Abbie Parr

Den kun 19-årige spiller blændede verden med sit eminente fodboldspil under den nylige VM-slutrunde, og nu slikker europæiske storklubber som Manchester City, Real Madrid og Paris Saint-Germain sig om munden ved tanken om at hverve den unge midtbanespiller.

Det drømmer Liverpool også om.

Men det kræver altså, at man ikke jokker i spinaten som for 39 år siden. Her var Michael Laudrup på vej til Liverpool fra Brøndby.

Sådan blev det dog aldrig.

»Vi blev enige om en treårig kontrakt og tog derfra (fra Liverpool, red.) og troede, at det hele var afgjort. Men to uger senere kom de tilbage og sagde, at de ville tilbyde mig den samme pakke, men i fire år, fordi jeg stadig var ung og havde brug for tid til at udvikle mig,« sagde Michael Laudrup til Liverpools hjemmeside for 11 år siden.

I stedet faldt valget på italienske Juventus.

»Det største forhindring var, at han ville have muligheden for at gå efter en kort periode, hvis han følte, at tingene ikke gik, som de skulle. Fra vores synspunkt gav det jo ingen mening rent forretningsmæssigt,« siger Peter Robinson, som var chef, dengang klubben forsøgte at hente Laudrup.

Om Liverpool også misser Jude Bellingham vil tiden vise.