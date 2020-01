Han stod mellem stolperne, da et af verdenshistoriens mest omdiskuterede mål blev scoret.

Nu er den tyske målmandslegende Hans Tilkowski død. Han blev 84 år.

I alt fik han 39 kampe for det tyske landshold, men især én situation vil han sandsynligvis blive husket for til evig tid: For Hans Tilkowski stod i det tyske mål i VM-finalen i 1966.

Her vandt England med 4-2, hvilket sikrede nationen det første og hidtil eneste verdensmesterskab.

Et af målene var dog særdeles kontroversielt og har været det lige siden. For lige siden den engelske stjerne Geoff Hurst scorede til 3-2 kort inde i den forlængede spilletid, har der været sået tvivl om, hvorvidt der var egentlig var mål.

For var bolden over målstregen, da den ramte jorden efter først at have kysset overliggeren.

Geoff Hurst, der scorede hattrick i VM-finalen, har reageret på meddelelsen om dødsfaldet.

'Jeg er meget ked af at have modtaget et opkald tidligere i dag med nyheden om, at den tyske målmand fra VM i 1966, Hans Tilkowski, er død. Fantastisk spiller for Borussia Dortmund, landsholdet og en rigtigt god mand. Jeg har virkelig nydt den tid, vi har tilbragt sammen gennem årene,' skriver han på Twitter.

Very sad to receive a call earlier to let me know that Germany's goalkeeper from 66 World Cup, Hans Tilkowski, has died. Terrific player for his club, Borussia Dortmund, and country and a very fine man, I very much enjoyed the time we spent together over the years. pic.twitter.com/Phkj1doWso — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) January 6, 2020

Hans Tilkowski blev 31 år i forbindelse med VM-slutrunden i 1966 og var den ældste spiller på det tyske landshold.

Målmanden spillede den største del af karrieren i Westfalia Herne, men han fejrede karrierens største triumf med Borussia Dortmund. Holdet vandt i 1966 pokalvindernes Europa Cup med en sejr over Liverpool.

Efter den aktive karriere blev han desuden træner i flere tyske klubber.

Hans Tilkowski blev i øvrigt efterfulgt på det tyske landshold af legenden Sepp Maier.