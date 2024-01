En af de helt store i fodboldens historie Franz Beckenbauer er død 78 år gammel.

Det oplyser Beckenbauers familie til nyhedsbureauet dpa.

Den 78-årige tyske fodboldlegende - med kælenavnet 'Der Kaiser' - vandt et utal af titler som både spiller og træner, men han har stort set trukket sig fra offentlighedens søgelys i de senere år på grund af et skrantende helbred.

»Det er med dyb sorg, vi meddeler, at min mand og vores far, Franz Beckenbauer, sov stille ind i går, søndag, omgivet af sin familie. Vi beder om, at han kan sørge i stilhed og der bliver undladt at stille spørgsmål,« melder familien ud ifølge Bild.

Franz Beckenbauer i aktion for Vesttyskland. Foto: Sven Simon/Ritzau Scanpix

Tyskeren blev op gennem sin aktive karriere af flere betragtet som en af verdens bedste fodboldspillere.

Beckenbauer havde et stort overblik og var en alsidig fodboldspiller, der indledte karrieren på midtbanen, men senere blev rykket ned i midterforsvaret. Her var han med til at transformere rollen som forsvarsspiller i 60'erne og 70'erne.

Han blev født i München, hvor han fik sin fodboldopdragelse. Senere var med til at sikre Bayern München fire tyske mesterskaber fra 1968 til 1974.

Franz Beckenbauer blev verdensmester både som spiller i 1974 og som træner i 1990. Beckenbauer spillede tre VM-slutrunder og to EM-turneringer i løbet af en landsholdskarriere, der strakte sig over 103 kampe.

Efter VM-triumfen som landstræner, stoppede han på posten og overlod pladsen til Berti Vogts.

Senere blev han i en kort periode sportsdirektør i franske Marseille, inden han vendte tilbage til hjerteklubben Bayern München som cheftræner fra 1993 til 1994 og i en kort periode i 1996.

Efterfølgende var Franz Beckenbauer frontfigur i Tysklands succesfulde bud på at afholde VM i 2006.

Af personlig hæder vandt Franz Beckenbauer Ballon d'Or to gange og blev desuden kåret som årets spiller i Tyskland fire gange.

Den tyske fodboldlegende har været syg i lang tid og han har blandt andet gennemgået tre hjerteoperationer.