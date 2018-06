Den tidigere profil på det jugoslaviske landshold Goran Bunjevčević er død. Han blev kun 45 år gammel.

Bunjevčević har ligget i koma, siden han blev ramt af et slagtilfælde og hasteopereret i april - og torsdag afgik han desværre ved døden. Det meddeler blandt andet Premier League-klubben Tottenham, hvor Goran Bunjevčević spillede 51 kampe fra 2001 til 2006.

We are deeply saddened to hear of the passing of our former player Goran Bunjevčević. The thoughts of everyone at the Club are with his friends and family at this extremely difficult time. pic.twitter.com/UryBkqz6as — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2018

»Vi er dybt berørte over at høre nyheden om, at vores tidligere spiller Goran Bunjevčević er afgået ved døden. Klubbens tanker er hos hans venner og familie i denne svære tid;« skriver Tottenham på klubbens Twitter-profil.

Den tidligere forsvarsspiller blev i 2016 valgt ind i bestyrelsen hos det serbiske fodboldforbund - tidligere var han sportsdirektør for den serbiske storklub Røde Stjerne Beograd, hvor han også spillede i fire år af sin aktive karriere.

I 2006 forlod han Tottenham til fordel for den hollandske Æresdivision-klub ADO Den Haag, hvor han spillede i et år, inden han stillede støvlerne på hylden.

With great sorrow we have to inform you that former Crvena zvezda captain Goran Bunjevčević has passed away at the age of just 45. Words fail us. This is just too sad. pic.twitter.com/l2H8DOvBDz — Red Star Belgrade (@RedStarEnglish) June 28, 2018

Goran Bunjevčević nåede at spille 16 kampe for det jugoslaviske landshold.