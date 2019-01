Den tidligere FC København-topboss Flemming Østergaard er ramt af kræft. Det bekræfter han over for B.T Sport.

Det er mediet Copenhagen Sundays, som dækker FC København, som først skev om nyheden om Flemming Østergaards sygdom på Facebook.

»Østergaard fortæller, at han tirsdag fik besked om, at han har kræft i ansigt/næse og i første omgang skal have en række strålebehandlinger,« skriver Copenhagen Sundays.

Dermed håber 75-årige Østergaard, som var en af hovedfigurerne i FC København fra 1997 til 2010, at han kan undgå en operation. Han ønsker ikke at komme yderligere kommentar til B.T Sport, men bekræfter ovenstående oplysninger.

Flemming Østergaard, som i den brede offentlighed også er kendt som 'Don Ø', afsoner for tiden en fængselsdom for at kursmanipulere med Parkens egne aktier i 2007 og 2008.

Efter næsten otte år med retssager blev den tidligere bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment i marts 2017 idømt halvandet års ubetinget fængsel. Siden juni har Flemming Østergaard afsonet sin straf på Pension Engelsborg i Lyngby.

Den tidligere FCK-direktør- og bestyrelsesformand fik sin dom på 18 måneders fængsel efter en lang og indædt kamp i retssystemet. Sammen med den tidligere direktør i Parken Sport & Entertainment, Jørgen Glistrup, fik Østergaard en væsentligt mildere straf i byretten.

De to valgte imidlertid at anke byrettens dom, og det gav bagslag, da Østre Landsret lagde adskillige måneder oven i dommene. Samtidig fik Flemming Østergaard konfiskeret de ni milioner kroner, som retten skønnede, han havde tjent på aktiehandlerne.

Den sportsglade Flemming Østergaard blev efter en lang og succesfuld erhvervskarriere i 1997 direktør for FC København.

Forinden havde han også været involveret i Lyngby Boldklub.

Fem år senere overtog han jobbet som bestyrelsesformand i FCK, som han i perioden var med til at gøre til Danmarks største og mest succesrige.

I 2010 stoppede Østergaard i Parken, efter at han selv havde sagt op. Kort tid efter landede politianmeldelsen, som har sendt ham i fængsel.