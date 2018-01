Fodboldklubben Manchester United har købt angriberen Alexis Sanchez i Arsenal. Henrikh Mkhitaryan ryger fra Manchester United til Arsenal som en del af handlen.

Denne byttehandel har været længe undervejs, og mandag aften blev det så officielt.

»Jeg er ufattelig glad for at være kommet til den største klub i verden,« siger Alexis Sanchez ifølge BBC.

»Jeg har haft tre og et halvt gode år i Arsenal, og jeg vil huske tilbage på min tid i denne store klub og dens fans med stor glæde. Men at komme til at spille på det historiske stadion og at spille for José Mourinho (Manchester Uniteds manager, red.) var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til,« siger den 29-årige chilener, der i Arsenal især er blevet brugt som fløjspiller.

»Jeg er meget stolt af at blive den første chilenske spiller på Manchester Uniteds førstehold, og jeg håber, at jeg kan vise alle klubbens fans rundt omkring i verden, hvorfor klubben har købt mig,« siger Alexis Sanchez.

José Mourinho glæder sig over at kunne føje chileneren til sine mange offensive kort, der i forvejen tæller navne som Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford og Jesse Lingard.

»Alexis er en af de bedste offensivspillere i verden, og han fuldender vores meget unge og talentfulde gruppe af angribere,« siger manageren.

Henrikh Mkhitaryan var også glad for, at byttehandlen gik igennem.

»Jeg er meget glad for at være her. Det er en drøm, der går i opfyldelse, for jeg har altid drømt om at spille for Arsenal,« siger Henrikh Mkhitaryan.

Armenieren slog aldrig rigtig til i Manchester United siden skfitet fra Borussia Dortmund for halvandet år siden.

»Nu hvor jeg er kommet, vil jeg gøre mit bedste for at skrive historie med Arsenal,« siger den 29-årige offensivspiller.

