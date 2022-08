Lyt til artiklen

Stemningen til landskampene i Parken har over de seneste år taget kvantespring. Den matte atmosfære er afløst af en ekstatisk støtte, der ikke er set i årtier.

Udsolgte kampe er kommet som perler på en snor, og selve lydbilledet og den massive opbakning storhyldes af spillerne på landsholdet.

Men nu kan der anes krakeleringer i Den Røde Mur – stemningstribunen, der har ført an i hyldesten af EM-heltene gennem de seneste år.

»(Det er) naivt at tro på, at dialogen med De Danske Rødder fortsætter. I har lige forvist os og bombet Parken fem år tilbage. Dialogen fortsætter selvfølgelig ikke.«

Så skarp er meldingen i en Facebook-kommentar fra fangrupperingen De Danske Rødder, som siden før EM i 2021 har fået lov af DBU til at have megafon med på stadion for at koordinere og skabe stemningen på stemningstribunen i Parken.

Forholdet mellem DBU og grupperingen endte i et tæt samarbejde ved de seneste to landskampe, hvor DBU gav gruppen allokkerede sæder bag målet på endetribunen.

Men fremover kommer De Danske Rødder ikke til at være indpiskere til stemningen, når de rødhvide stjerner spiller i Parken – og lige nu er stemningstribunen altså efterladt uden reel styring.

På baggrund af ‘flere’ henvendelser og evalueringer fra fans, der har følt sig utrygge på grund af De Danske Rødder, valgte DBU i sidste uge nemlig at tage megafonen og de faste sæder fra grupperingen, der i evalueringerne blandt andet beskyldes for trusler og aggressiv adfærd på tribunen.

»Vi vil gå en anden vej. Utrygheden blandt fansene er for høj i forhold til, hvad den har været før,« forklarer DBU-fankoordinator Martin Ramtung til B.T. og tilføjer om omfanget af henvendelser:

»Det har i hvert fald været nok til, at vi kan sige, det er for mange – uden jeg vil sætte et tal på. Det er for mange i forhold til, hvor lille en del af Parken, der står på stemningstribunen – så er for mange utrygge, og vi kan generelt ikke acceptere utryghed til landskampe.«

De Danske Rødder har igennem de seneste måneder været i vælten, fordi blandt andet Weekendavisen har beskrevet forholdene på stemningstribunen.

Avisen har berettet, at flere personer i toppen af fangrupperingen har relationer til rockergruppen Hells Angels.

I de store Facebook-fangrupper Danes Away og Fanservice for Danmark – hvor DBU har meddelt sin beslutning – er der mange kritiske kommentarer fra danske landsholdsfans om den fremtidige stemning i Parken.

Kæmpe selvmål

Katastrofalt

Der bliver så stille i Parken

Sådan lyder noget af kritikken, og generelt tegner indlæg og kommentarer et samlet billede af, at flertallet af fansene i grupperne begræder farvellet til De Danske Rødder og frygter en død atmosfære i Parken.

Men fankoordinator Martin Ramtung forsikrer, at man ikke kommer til at gå ned på stemning til landskampene.

»Vi er allerede nu i gang med at arbejde videre med nye løsninger og har genetableret et fanpanel. Vi kommer til at have folk, der trommer, og vi vil gerne have en capo (stemningsskaber med megafon, red.).«

»Lige nu har vi ikke en klar plan, men jeg kan sige så meget, at vi ikke kommer til at skrue ned for stemningen på nogen måde,« siger Ramtung, der trods henvendelserne om utryghedsskabende adfærd ikke har skåret alle bånd over til De Danske Rødder.

»De er meget velkomne på tribunen. Der er ikke tale om en ekskludering, og hvis de har lyst til at købe 50 billetter sammen, så skal de være velkomne til det – så længe de overholder reglerne,« siger han.

Hvordan hænger det sammen med de evalueringer om utryghed, I har reageret på?

»Vi undgår fremtidig utryghed ved, at det bliver os, der står for stemningen og er afsender på den del. Vi vil gøre det stemningsskabende område mere inkluderende – uden det er topstyret.«

»Det skal være en fankultur, der er drevet af passion og lyst, men der skal være mere kontrol med det, og så håber vi, at utrygheden falder.«

B.T. har været i kontakt med De Danske Rødder, som ikke ønsker at stille op til interview.

Danmarks næste hjemmekamp i Parken bliver den 25. september, når Frankrig kigger forbi i Nations League.