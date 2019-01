Tre episoder var udslagsgivende for Nicki Bille og hans daværende klub Rosenborg. De tre hændelser rimer på uro og ballade.

Den søde, charmerende dreng fra Valby havnede i problemer, der resten af karrieren var med til at stemple ham som 'besværlig'.

I september 2013 blev Bille smidt ud af en bar i Trondheim, hvor han blandt andet smadrede ølkrus og spyttede på en ansat, og ordensmagten kvitterede med en bøde på 10.000 norske kroner og en nat i brummen. En måned senere kom han i klammeri med John Chibuike i forbindelse med træning i klubben.

Senere i påsken 2014 bed han en betjent i København, og Rosenborg måtte give ham alkoholforbud.

Hvordan kunne det gå så galt? Denne artikelserie fortæller historien om fodboldspilleren Nicki Billes karriere, hvor han startede som kæmpe talent og sluttede som fyret voldsdømt. Senest blev han forsøgt myrdet ved sit hjem den 25. december. Historien fortælles gennem nogle af de folk, Bille på den ene eller anden måde har arbejdet med.

Den danske stat gav ham 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Bille fortalte i retten, at han var frustreret, fordi hans daværende kæreste var taget hjem fra byen. Derfor sparkede han til en p-automat og en cykel, hvilket politiet konfronterede ham med.

Bille afviste at skulle have bidt og følte sig uretfærdigt og hårdhændet behandlet. Betjenten beskrev Bille som en 'tikkende bombe'.

Samtlige af de kilder, B.T. har talt med, fortæller, at Nicki Bille er 'en god dreng'.

Selv én af de trænere, som han måske skuffede allermest. Per Joar Hansen, som var Billes træner i Rosenborg. Han troede på knægten, som aldrig manglede vilje og passion, når det kom til at spille fodbold.

Nicki er nok den spiller, som har taget mest af min energi som træner Per Joar Hansen

»Ja, hvor skal man starte, hvor skal man starte?« siger han, da han bliver spurgt om, hvordan han ser Bille som person.

»Nicki er nok den spiller, som har taget mest af min energi som træner, fordi jeg måtte bruge så mange kræfter på ham. Ikke bare én til én, men også fordi jeg skulle forsvare ham udadtil. Det blev en udfordring i omklædningsrummet, som er meget krævende som træner. Man vil jo gerne, at han skal lykkes. Det inderste af Nicki er jo, at han er en god fyr. Derfor skuffer det mig nu, hvis det er sandt, at han har været involveret i alt det, som jeg hører. Jeg bliver meget bekymret, for det er jo ikke godt overhovedet,« siger han.

Lige nu er Nicki Billes arm i gips. Juledag blev han opsøgt i sin lejlighed af tre personer og skudt i højre arm så slemt, at førligheden ifølge B.T.s oplysninger kan ryge i svinget.

Vi er kommet til tredje kapitel i serien 'Bad Boy Bille - Hvordan kunne det gå så galt?'. I artikelserien om Nicki Bille forsøger vi at forklare, hvordan han er som menneske. Det billeder tegner vi gennem de folk, fodboldspilleren har arbejdet med.

Konklusionen må være, at han er den gode, kærlige, sjove og charmerende dreng, som samtidig har modtaget en voldsdom. Men hans ry var ikke for alvor blakket, da han kom til Rosenborg i 2013.

Klubben måtte dog på et tidspunkt indhente psykologhjælp og sende ham på 'anger management'-kurser. Men Per Joar Hansen så også en anden side af Bille.

»Jeg oplevede ham til træning som en god dreng. Men også en usikker dreng, der havde brug for meget opmærksomhed og anerkendelse. Udfordringen der er jo, at Nicki fremover i livet ikke kan forvente bare at få – han må også give. Han må forstå, at han skal give noget opmærksomhed tilbage til fællesskabet,« siger Per Joar Hansen.

Per Joar Hansens beskrivelser af sit arbejde med Bille lyder mere, som om han var reservefar i perioden. Det vil Hansen ikke selv vurdere, men han fortæller også, at ikke alt var dårligt i tiden i Norge, tværtimod. Bille spillede i store perioder godt, han gav sig altid fuldt ud, og han fik også sin debut på landsholdet under Morten Olsen. Tre kampe og ét mål blev det til.

Men personligt var der rod. Og Per Joar Hansen måtte hente Bille ud af fængslet, da han blev anholdt i Trondheim.

»Han skammede sig meget. Og det er jo lidt typisk Nicki, når han har gjort noget. Så skammede han sig meget, lovede bod og bedring, at forbedre sig, og så gik det en periode, men så klarede han ikke at holde sig til strukturen og roen i hverdagen, som kunne hjælpe ham med at være proportionel,« siger Billes daværende træner.

Billes tidligere agent Nikola Juric Jægerfeld husker udmærket Per Joar Hansen og bekræfter, at nordmanden virkelig prøvede at hjælpe Bille. Han fortæller, at trygheden i Rosenborg, hvor folk prøvede at tage sig af angriberen, var god for ham. Selv forstod Juric ikke, hvorfor Bille i den periode var indblandet i flere episoder.

Til sidst blev det for meget for Rosenborg. Bille måtte væk, men hans popularitet i klubben var tydelig.

Bille var blandt mange fans populær. Han tegnede sig for 50 procent af trøjesalget i en sæson, lød det i en artikel fra Aftenbladet, da han skiftede.

Før han blev solgt, fortalte Nicki Bille om sine personlige udfordringer i Norge. Det skete på et pressemøde i Rosenborg. Anledningen var Billes disput med politiet i København i påsken 2014.

»Alkohol er med til at gøre, at folk ændrer sig. Man tænker ikke så hurtigt og så meget over tingene. Jeg har intet problem med det. Det er ikke sådan, at jeg sidder derhjemme og ryster, fordi jeg ikke kan få alkohol. Det er ikke, fordi jeg bliver ustyrlig, når jeg drikker. Jeg er havnet i nogle uheldige situationer, men ellers har der ikke været problemer. Jeg føler mig uskyldig i den her hændelse (fængslet i Norge, red.). Jeg er glad for, at klubben støtter op om det. Jeg har savnet at spille fodbold, så jeg er glad for at være tilbage. Jeg ser frem til at hjælpe holdet og holde fuldt fokus fremover. Jeg elsker virkelig klubben,« sagde Bille.

Og så kyssede han trøjen med Rosenborgs logo på.

Hvis du ikke tager dig sammen nu, havner du sandsynligvis i 1. division i Danmark Per Joar Hansen

Nicki Bille skiftede et par måneder efter pressemødet til franske Evian, hvor hans fætter Daniel Wass huserede.

Klubben ejede flere danskere, og Nikola Juric Jægerfeld mente, at deres træner var af en karakter, der kunne håndtere Bille, ligesom der var udsigt til spilletid.

Per Joar Hansen og klubbens tillid var væk. Træneren kunne ikke længere se, at Bille ønskede at blive hjulpet.

»Det var summen af flere episoder, der gjorde, at det blev umuligt for ham at blive. Tilliden var opbrugt. Der var ingen vilje til forbedring,« siger Per Joar Hansen om skiftet.

Før Bille drog til Frankrig, gav Per Joar Hansen ham et sidste råd:

»Hvis du ikke tager dig sammen nu, havner du sandsynligvis i 1. division i Danmark, sagde jeg til ham.«

Tre år senere - i 2018 - spillede Bille i den danske 1. division i Lyngby. Dén sommer blev han idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel i Monaco. Der var vold, alkohol og narkobesiddelse involveret. Han skubbede blandt andet til en kvinde.

»Det er ikke til at forestille sig, at jeg kunne have opført mig sådan, men jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved offerets udtalelser. Jeg er parat til at kompensere hende,« fortalte Bille ifølge AFP.

Men sådan opførte han sig ifølge retten.

I dag er han klubløs, beskudt og med risiko for at miste førligheden i armen.

B.T. har forsøgt at få kontakt til flere af Nicki Billes familiemedlemmer, men det har ikke været muligt. Det samme gælder for Nicki Bille selv.