Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender Christian Eriksen.

Den danske fodboldstjerne, der igen og igen præger overskrifterne.

Efter sin vilde rejse det seneste år har Eriksen mere end nogensinde været på alles læber.

Men sådan er det langt fra for alle i Eriksens inderkreds. Især ikke for én mand.

Langt væk fra offentlighedens søgelys arbejder danskeren sammen med en person, meget få kender til.

Ja, du aner måske endda ikke, at han findes.

I årevis har han ellers trukket i trådene omkring Eriksen og været med på eventyret, der har betydet store millionskifter til Tottenham, Inter og siden Brentford – og om lidt Manchester United, der har en mundtlig aftale på plads med danskeren.

Han har været med på næsten hele vejen. Fra de første spæde udlandsår til hjertestoppet i Parken og til beslutningen om at fortsætte karrieren.

Her var han den eneste tæt på Eriksen, der udtalte sig om danskeren, inden han skabte en jernring om danskeren, hvor intet slap ud.

Alligevel er der meget få, der kender hans historie.

Manden hedder Martin Schoots – eller rettere Martinus, som han står opført som i officielle firmaregistre.

Den 60-årige hollænder er danskerens agent, og Schoots har fulgt med Eriksen, siden danskeren som 16-årig skiftede fra OB til Ajax i 2010.

Foto: DANIEL LEAL Vis mere Foto: DANIEL LEAL

Det var i forbindelse med det skifte, at han ifølge B.T.s oplysninger blev danskerens repræsentant. Hvordan og hvorledes de to har mødtes, er aldrig rigtig kommet frem.

Men kilder fortæller til B.T., at Schoots kontaktede Eriksens forældre, Thomas og Dorthe, da det stod klart, at danskeren med sit store talent ville blive en ombejlet herre. Ligesom mange andre agenter gjorde i den periode.

Men forældrene lyttede lige præcis til Schoots, og han arrangerede en tur for familien Eriksen til de tre hollandske klubber AZ, Feyenoord og Ajax, inden valget faldt på sidstnævnte.

I de 12 år, Eriksen og Schoots har dannet parløb, er de sjældent set sammen i offentligheden. Generelt er der meget lidt at finde frem til om deres forhold.

En simpel Google-søgning af hollænderen bringer heller ingen billedhit frem i en verden, hvor agenter ellers næsten er blevet lige så store superstjerner som de spillere, de repræsenterer. Og meget tyder på, at det er sådan, hollænderen foretrækker det. At arbejde i baggrunden.

Én gang er han uforvarende blevet fanget af italienske fodbold-paparazzoer, da Eriksen var på vej til italienske Inter i januar 2020. Her blev Schoots en sjælden gang fotograferet med en hueklædt Inter-præsident Giuseppe Marotta.

Exclusive: Martin Shoots, agent of Christian Eriksen, just met Inter CEO Marotta in the center of Milan! Talks ongoing for the Danish midfielder - he’s getting closer to join Inter on next days. @SkySport #transfers #THFC #Inter #Eriksen #Tottenham pic.twitter.com/y2Gb2yhKla — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2020

B.T. har været i kontakt med flere kilder lige fra hollandske journalister til tidligere sportsdirektører, der direkte har forhandlet med Schoots.

Alle taler med samme tunge: De har ikke meget at fortælle om den pressesky hollænder.

»Beklager, jeg kender ikke meget til ham. Jeg ved, han var journalist engang,« skriver fodboldredaktør på De Telegraaf, Valentijn Driessen, da B.T. forsøger at komme frem til Schoots’ fortid.

Og her er ét spor. For den hollandske agent viser sig ganske rigtigt at have en fortid som fodboldjournalist.

B.T.s research viser, at han i en lang årrække - næsten 20 år - dækkede fodboldverdenen tæt. Han var en overgang også korrespondent i Milano for hollandsk tv, dengang hollændere som Ruud Gullit, Marco van Basten og Frank Rijkaard styrede Serie A i støvlelandet.

Her lærte han branchen at kende, inden han skiftede spor og blev agent i et opsigtsvækkende karriereskifte. Som B.T. forstår det, har Schoots langt fra taget en traditionel vej ind i fodboldens verden.

Han er med andre ord selvlært, og det kan forklare, hvorfor ingen rigtig kender til manden bag Eriksen. I en periode tog han blandt andet til USA for at studere og for at lære spillet i den juridiske del af sportens verden.

I 00erne var han desuden agent for den danske landsholdsbomber Jon Dahl Tomasson, da han spillede for AC Milan.

Men der har været langt mellem stjernerne.

Schoots har gennem årene forsøgt sig med base i England, men nu holder han til i Monaco med sin virksomhed The Talents Sportsmanagement.

Her er klienten Eriksen kronjuvelen over dem alle. Og egentlig også den eneste.

Schoots har tidligere repræsenteret få forholdsvis ukendte fodboldspillere såsom Alexander Green med en marginal fortid i Brøndby.

Men Eriksen er Schoots’ eneste og største stjerne. Det er ham, han tjener sine penge på. Det er ham, som alle taler om.

Og det bliver danskeren med at være hos manden, næsten ingen kender.

B.T. har været i kontakt med Martin Schoots, der ikke har kommentarer til denne artikel.