En ikonisk fodboldstemme er her ikke mere.

Den legendariske tv-kommentator John Motson er død i en alder af 77 år.

Det oplyser BBC, som han arbejdede for i 50 år, i en pressemeddelelse.

John Motson, der var en stemme for mange generationer, havde adskillige fodboldslutrunder på sit cv.

Han dækkede ti VM-slutrunder, 10 EM-slutrunder og intet mindre end 29 FA Cup-finaler, inden han stoppede på kanalen i 2018.

Han var en del af det populære program 'Match of the Day', og han nåede i sin karriere at kommentere lige knap 2.500 kampe.

Hans sidste optræden i det program var en kamp mellem Crystal Palace og West Bromwich Albion tilbage i 2018, og det var noget, der blev markeret.

For efter kampen blev han inviteret ned på banen, hvor John Motson, der var kendt for sin karakteristiske jakke, blandt andet fik overrakt indrammede kampprogrammer fra første og sidste kamp på Selhurst Park, ligesom han også fik en krystalbeklædt mikrofon.

John Motson var blandt andet kendt for sin ikoniske jakke. Foto: Eddie Keogh Vis mere John Motson var blandt andet kendt for sin ikoniske jakke. Foto: Eddie Keogh

Nyheden om hans død har rørt mange, og der er allerede kommet en del reaktioner. En af dem kommer fra Jamie Carragher, der hylder den nu afdøde kommentator.

'Hvil i fred John Motson. En kæmpe legende. Mange af os voksede op med at lytte til denne mands beskrivelse af aktioner og mål i MOTD og finaler. Et trist tab,' skriver han. på Twitter.

John Motson blev i 2014 diagnosticeret med kræft i tarmen, og dengang fortalte han, at han var glad for, sygdommen blev opdaget så tidligt, så han kunne blive behandlet. Sygdommen gjorde, at han gik glip af VM i Brasilien, men tv-kommentatoren slog fast, at han ville kæmpe for at vende tilbage til et normalt liv.

»Den drivkraft og beslutsomhed var nok det mest positive, jeg kunne gøre for mig selv,« lød det dengang.