Paolo Rossi (th) ses her i kampen mod Argentina ved VM i Spanien i 1982. Rossi har for evigt skrevet sig ind italiensk fodboldhistorie med sine seks mål i turneringen, som Italien vandt med en sejr på 3-1 over Vesttyskland i finalen. Natten til onsdag oplyser flere italienske medier, at Rossi er død. Han blev 64 år. Staff/Ritzau Scanpix