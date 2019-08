Igennem det seneste årti har der været store diskussioner om, hvem der er den bedste fodboldspiller af Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Nu har Cristiano Ronaldo udtalt sig, i forbindelse med at DAZN er i gang med at lave dokumentaren 'The making of', hvor han taler om den evige kamp med Lionel Messi.

De har begge to vundet fem Ballon d'Or, og derfor har det også været svært for de fleste at nå til enighed om, hvem der er bedst.

Men Cristiano Ronaldo fortæller i forbindelse med dokumentaren, hvad han mener, er forskellen på ham og Messi:

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har begge vundet Ballon d'Or fem gange. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har begge vundet Ballon d'Or fem gange. Foto: NELSON ALMEIDA

»Forskellen mellem mig og Messi er, at jeg har spillet for flere klubber, og at jeg har vundet Champions League med flere klubber,« skulle Cristiano Ronaldo have sagt ifølge Daily Mail.

Han fortæller også om sine præstationer i Champions League:

»Jeg har været topscorer i Champions League seks sæsoner i streg. Der er heller ikke mange spillere, der kan sige, at de har vundet Champions League fem gange.«

Han har dog også en smule ros til sin konkurrent gennem det seneste årti:

»Messi er en fremragende spiller, som ikke blot vil blive husket for sine fem Ballon d'Or-titler, men også fordi han er blevet bedre år efter år, ligesom mig selv.«

Ronaldo gør det også klart, at han vil slå sig fast i fodboldhistoriebøgerne, og at det er det, der motiverer ham:

»Jeg står op hver dag med ideen om at træne, så jeg kan opnå flere ting og ikke bare tjene penge. Heldigvis har jeg ikke pengeproblemer, så det eneste, jeg vil tjene, er en plads i fodboldhistorien.«

Cristiano Ronaldo og Juventus starter sæsonen den 24. august, når de skal en tur til Parma. Mens Lionel Messi og FC Barcelona starter sæsonen den 16. august i en udekamp mod Athletic Club.