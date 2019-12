En af Englands få fodboldverdensmestre er død.

Lørdag er Martin Peters gået bort efter længere tids sygdom. Han blev 76 år.

Fodboldspilleren var en del af det engelske landshold, der for første og eneste gang blev verdensmester, i 1966.

Her spillede Martin Peters en vigtig rolle, da han scorede ét af de engelske mål i 4-2-finalesejren over Tyskland. De øvrige tre engelske mål blev i øvrigt scoret af Geoff Hurst.

Martin Peters (med nummer 16) jubler over at have scoret i VM-finalen i 1966, hvor han blev verdensmester med England.

Størstedelen af karrieren blev tilbragt hos West Ham, der lørdag annoncerede dødsfaldet på sin hjemmeside.

'Det er med dyb sorg, at vi må meddele, at Martin gik fredeligt bort, mens han sov tidligt lørdag morgen kl. 4. En elsket ægtemand, far og bedstefar og en venlig, mild og privat mand,' lýder det i en udtalelse fra familien:

'Vi er knuste over tabet, men er samtidig så stolte over alt, hvad han opnåede - og vi finder trøst i de mange glade minder, vi har delt.'

Han er den femte spiller fra Englands verdensmestre fra 1966, der er gået bort. De øvrige er Alan Ball, Ray Wilson, Gordon Banks og Bobby Moore.

We are deeply saddened to hear the news of the passing of club legend Martin Peters. https://t.co/69IazGy1ZW — West Ham United (@WestHam) December 21, 2019

West Ham kalder på sin hjemmeside Martin Peters for en af klubbens 'tre stolteste sønner', der vil stå til evig tid. De øvrige to er førnævnte Geoff Hurst og Bobby Moore.

Martin Peters spillede mere end 300 kampe for West Ham og blev en enkelt gang kåret som årets spiller i klubben, der lørdag har ændret sit profilbillede på Twitter til et billede af Martin Peters. Han spillede også i Tottenham, Norwich og Sheffield United.

På landsholdet blev det til 67 kampe.

Martin Peters efterlader sig hustruen Kath, børnene Leeann and Grant og børnebørnene Hannah and Meg.