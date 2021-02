68-årige Gordon McQueen har fået konstateret vaskulær demens og advarer nu andre spillere.

Den tidligere Manchester United-forsvarer Gordon McQueen er blevet diagnosticeret med vaskulær demens.

68-årige McQueen begyndte sin karriere i St. Mirren i begyndelsen af 1970'erne og drog siden videre til Leeds United, før han tog til Manchester United.

Her spillede han fra 1978 til 1985, før han sluttede karrieren i Seiko i Hongkong. Det blev også til 30 kampe for det skotske landshold.

De mange år som professionel har ifølge hans familie sat deres spor, og nu spekulerer han på, om de kontinuerlige hovedstød har fået betydning for hans helbred.

I en udtalelse advarer familien derfor andre fodboldspillere på vegne af den tidligere midtstopper.

Ifølge familien fortryder McQueen ikke sine karrierevalg, men han vil alligevel gøre opmærksom på sin situation.

- Fodbold har givet ham mulighed for at rejse verden rundt og opleve ting, som andre kun kan drømme om. Men han ønsker, at fodboldspillere fra nutidens generation skal vide, at der kan være en risiko forbundet med at heade til bolden igen og igen, lyder det ifølge The Guardian i familiens udtalelse.

Familien påpeger, at Gordon McQueen særligt til træning lavede mange hovedstød til holdenes målmænd.

- Han tænker over, om det kan have spillet en rolle i hans demens, eftersom symptomerne begyndte, da han var midt i 60'erne, skriver familien.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) støtter i øjeblikket to forskningsprojekter, som undersøger potentielt tidlige tegn på neurodegenerative sygdomme hos tidligere fodboldspillere.

I 2019 konkluderede forskere fra Glasgow University, at tidligere fodboldspillere har 3,5 gange større risiko for at dø af demens end den generelle befolkning i samme aldersgruppe.

Forskningsprojektet undersøgte dødsfald hos 7676 tidligere spillere, der havde tilbragt karrieren i Skotland, og sammenholdt den med 23.000 personer fra den øvrige befolkning.

/ritzau/AFP