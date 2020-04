Et stort øjeblik for en fodboldspiller blev foreviget med et billede og siden delt på de sociale medier.

Den 21-årige Hammerby-spiller Emilia Larsson fik under en træning taget et billede med stjernen Zlatan Ibrahimovic, der i øjeblikket træner i den svenske by.

For et par dage siden deltog han så i dametræningen, hvilket Emilia Larsson ønskede at dele med sine følgere. Men modtagelsen blev langt fra, hvad hun forventede.

Det siger den unge spiller i i et interview med svenske Expressen.

Vad har ni andra gjort idag? pic.twitter.com/YS7ebhqBiB — Emilia Larsson (@Emilialarsson14) April 23, 2020

For det første bliver hun kritiseret for ikke at holde to meters afstand under coronakrisen. Et synspunkt, hun forstår og kan forholde sig til. Men derudover modtog hun også påmindelser om, hvad Zlatan Ibrahimovic før i tiden har udtalt med hensyn til sit syn på kvindefodbold.

»Der var ekstremt nedværdigende kommentarer om, hvad Zlatan måske tidligere har udtalt om kvindefodbold, og at jeg på en eller anden måde ville blive en lille pige, som Zlatan udnytter for at styrke sit image. Jeg ved ikke, hvad det var, men jeg følte ikke, det hørte nogen steder hjemme.«

I 2013 udtalte Zlatan Ibrahimovic, at man ikke kan sammenligne herre- og kvindefodbold. Han kaldte det blandt andet en dårlig vittighed.

Det gider Emilia Larsson dog ikke dvæle ved.

Zlatan Ibrahimovic spiller i AC Milan. Foto: Daniele Mascolo Vis mere Zlatan Ibrahimovic spiller i AC Milan. Foto: Daniele Mascolo

»Jeg er virkelig ligeglad, for ingen kan tage denne oplevelse fra mig. Det er en af de største dage i mit liv. At komme til træning med en af verdens bedste fodboldspillere og tale med ham,« siger Emilia Larsson.

Zlatan Ibrahimovic, der til dagligt spiller i AC Milan, opholder sig i Sverige på grund af coronakrisen.

Her træner han blandt andet med hos klubben Hammerbys træning for at holde formen ved lige.

Ifølge planen må Zlatan Ibrahimovic og resten af spillerne i Serie A genoptage holdtræningen fra den 18. maj.