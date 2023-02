Lyt til artiklen

Robbie Williams og Cecilie Schmeichel var ikke meant to be.

Af flere omgange lykkedes det fodboldlegenden Peter Schmeichels datter at misse koncerter med det britiske pop-ikon på dansk jord.

Men det lykkedes endelig mandag aften, da Robbie Williams optrådte i Royal Arena i København.

Den aften kommer Cecilie Schmeichel utvivlsom til at huske som noget specielt.

Et opslag delt af CECILIE PILKÆR SCHMEICHEL (@cecilieschmeichel)

»Tredje gang, lykkens gang. Thank you for entertainment,« skriver Cecilie Schmeichel med henvisning til popstjernens kendte hit i et opslag på Instagram.

Opslaget er ledsaget af et vildt billede, hvor hun står side om side med den 49-årige musiker.

Første gang Cecilie Schmeichel misssede en koncert med Take That-frontmanden i Danmark, måtte hun droppe det grunddet blindtarmsbetændelse.

Anden gang havde hun lige født hende og manden Joakims datter Sofie.

