Ståle Solbakken fortæller en vild anekdote om tiden som træner hos tyske 1. FC Köln.

Den tidligere FC København-manager og nuværende norske landstræner foldede sig forleden ud i programmet Lindmo hos TV-stationen NRK ifølge Dagbladet.

Her gik der røverhistorier i den for den rutinerede norske træner, som blandt andet fortalte om en vild situation, da Ståle Solbakken var træner for Bundesliga-klubben 1. FC Köln i Tyskland.

Resultaterne var på det her tidspunkt dårlige, og holdet lå til nedrykning. Og nu ville klubbens fans have en forklaring fra Ståle Solbakken.

(ARKIVFOTO) En glad FC Køln fans til fodbold i Danmark, FCKs cheftræner Ståle Solbakken skal træne den tyske Bundesliga-klub FC Køln fra 1. juli. Foto: CLAUS FISKER

»Vi kom kørende i bussen mod lufthavnen. Her stod der 1000, måske flere, Köln-fans og spærrede vejen sammen med politiet. De var så blevet enige om, at fansene havde krav på en forklaring på det seneste nederlag. Derfor ville de have træneren ud, og jeg blev derefter gelejdet ud af to politimænd,« fortæller Ståle Solbakken om situationen.

»Heldigvis var mit tyske blevet noget bedre på det tidspunkt, og jeg forklarede dem, hvordan jeg så kampen, og hvad vi tænkte, og hvorfor vi stadig skulle bevare håbet om at spille i Bundesligaen i den kommende sæson,« fortsætter han.

Ståle Solbakken fik dog ikke rettet op på 1. FC Kölns formkrise og blev i 2012 fyret, hvorefter klubben rykkede ud af Bundesligaen.