'Kommer snart.'

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra Brian Laudrups søn, Nicolai Laudrup, der har delt en glædelig nyhed.

For snart kommer der en ny Laudrup til verden, da han skal være far.

Nicolai Laudrup blev gift med Sofie Laudrup i september sidste år i Rungsted Kirke, og bryllupsfesten fandt sted på Sølyst i Klampenborg.

Også hun har delt den lykkelige nyhed på de sociale medier.

'Et eventyr skal til at begynde,' skriver hun i et opslag på Instagram, og der gik ikke lang tid, før lykønskningerne begyndte at vælte ind.

Den lille ny bliver Brian Laudrups første barnebarn, men om det bliver en dreng eller pige, der bliver tilføjet til familien, fortæller parret ikke.

Det var tilbage i august 2020, de fortalte, at de skulle giftes. I et opslag på de sociale medier fortalte Sofie Laudrup, hvordan hendes kæreste havde taget fusen på hende under en ferie, og pludselig sad han på knæ under en solnedgang og stillede det store spørgsmål.

'Nicolai valgte i går at give mig livets mest følelsesmæssige rutschebanetur. Der fik du mig fandme skat,' skrev hun dengang om aftenen, der endte med et stort 'ja'.

Nicolai Laudrup forsøgte i en årrække at gå i sin fars fodspor, men fodboldkarrieren bragte ham aldrig op på samme hylde som den tidligere landsholdsspiller.