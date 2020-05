Seksuelt misbrug, en overdosis og en tid som hjemløs.

Engelske Rebekah Vardy, der er gift med Premier League-stjernen Jamie Vardy, har bestemt ikke haft en lykkelig barndom.

I et hjerteskærende opslag på Instagram i forbindelse med sin datters 15 års fødselsdag beskriver hun flere af de rystende detaljer om det omsorgssvigt, hun oplevede som barn, og om hvordan hun blandt andet var plaget af selvmordstanker. Se opslaget i bunden af artiklen.

Det er midt i coronakrisen, hvor restriktioner og udgangsforbud er blevet hverdag i mange lande, at Rebekah Vardy deler sit følsomme opslag om sin egen barndom, der var præget af seksuelt misbrug, hvilket hun tidligere har fortalt åbent om.

Rebekah Vardy og hendes mand, Premier League-stjernen Jamie Vardy. Foto: Darren Staples Vis mere Rebekah Vardy og hendes mand, Premier League-stjernen Jamie Vardy. Foto: Darren Staples

'I går fyldte min datter 15, og jeg er så glad for, hun stadig er et barn. Det her vil måske lyde mærkeligt for nogen, men jeg ved, at det vil vække genlyd hos andre, der ikke fik lov til at være børn længe nok.'

'Da jeg fyldte 15, var jeg ikke længere et barn, og året jeg fyldte 15, var det år, mit liv virkelig begyndte at komme ud af kontrol. Fra jeg var 12 år var jeg blevet seksuelt misbrugt i mit eget hjem af en, som jeg havde stolet på,' skriver Rebekah Vardy blandt andet i sit opslag, der indledes med en opfordring til at handle, hvis man oplever eller selv er et barn i nød:

'Lockdown kan være en forfærdelig tid for nogle børn og unge. Please, lad være med at vende den anden kind til. Hvis du tror, et barn er i fare, så ring 999 (alarmopkald i England) eller kontakt de lokale myndigheder.'

Vardy, der er 38 år i dag, beskriver i opslaget, hvordan hendes eget liv som 15-årig så helt anderledes ud end sin datters. Hun skriver blandt andet, at hun en gang var så plaget af skam, frygt og vrede, at hun tog en overdosis af piller og vodka. Få måneder efter sin overdosis blev hun hjemløs.

'At se Meg blive 15 og at vide, at hun er heldig nok til at føle sig tryg, elsket og tilfreds får mig til at føle mig meget glad og ekstremt lykkelig,' skriver Vardy.

Hendes opslag, der indeholder et billede af hende og datteren Meg samt flere billeder af hende selv som barn, afsluttes med endnu en opfordring til at gøre noget, hvis man kender til eller selv er et barn i nød.

Rebekah Vardy har tidligere været i stormvind i de engelske medier, da hun blev hovedperson i en kontroverisel historie om læk af private historier, der involverede Waynes Rooneys kone, Coleen.

Den historie valgte Vardy efterfølgende at give sin egen forklaring på, hvilket hun gjorde i et stort interview.