Der svæves på sky af lykke hjemme hos Manchester United-legenden Patrice Evra og hans danske forlovede, Margaux Alexandra.

En lille ny har nemlig meldt sin ankomst, og dermed kan parret kalde sig forældre til to.

Det annoncerer Patrice Evra i et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

'Jeg er så stolt af dig, Margaux Alexandra. Tak for dette vidunderlige mirakel. Endnu et bevis på vores kærlighed,' skriver han.

Sammen har Patrice Evra og Margaux Alexandra i forvejen sønnen Lilas, der kom til verden tilbage i maj 2021.

Siden de to mødte hinanden tilbage i 2020, har livet kørt med fart på.

I december samme år friede Evra nemlig til sin danske udkårne, og han har heller ikke været bange for at tage den danske kultur til sig.

I et interview til B.T. har Evra selv fortalt, hvordan den danske kultur har vokset sig ind på ham.

»Jeg begynder at lære lidt dansk. Det er ikke så godt endnu, men jeg vil ikke have, at Margaux gør grin med mig, uden at jeg forstår det,« sagde han.

Den franske stjerne har også to børn fra sit tidligere ægteskab med Sandra Evra: den 17-årige søn Lenny og datteren Maona, som er syv år yngre.