Landsholdsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen er onsdag blevet gift med sin forlovede Nanna Ottesen.

Det afslører hun i et opslag på Instagram.

Her poserer det nye ægtepar sammen med sønen Axel Edward.

Parret blev forlovet sidste sommer i kølvandet på den vanvittige EM-slutrunde, hvor 'Zanka' var en del af semifinaleeventyret, der sluttede mod England på Wembley.

November samme år blev de så forældre til Axel Edward, og nu er ringen fuldendt med et ja til hinanden.

Man kan udlede fra billederne på Instagram, at ægtemålet er blevet indgået i London-bydelen Chelsea på Kensington and Chelsea Register Office, som har dannet baggrund for mange store stjerners ægteskab gennem årene.

Her har skuespillere som Hugh Grant, Pierce Brosnan og fodboldspilleren Bobby Moore også sagt ja til deres udkårne.

'Zanka' spiller til daglig i London-klubben Brentford, hvor han er holdkammerater med et hav af danske spillere heriblandt Christian Eriksen.

31-årige 'Zanka' fik sit store gennembrud hos FC København, inden hans karriere har bragt ham til ophold i Holland hos PSV Eindhoven, i England hos Huddersfield, i Tyrkiet hos Fenerbache og i Tyskland hos Fortuna Düsseldorf, inden han i efteråret 2021 vendte retur til England.