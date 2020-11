Han sidder op, holder lægen i hånden, og der er også antydningen af et smil.

Onsdag kom det første billede af Diego Maradona frem, efter fodboldlegenden blev opereret for en blodansamling mellem kraniet og hjernen.

Det skete, da hans personlige læge Leopoldo Luque delte et billede på Instagram, hvor han sidder med et stort smil og holder Diego Maradona, der stadig har forbinding på, i hånden.

'Jeg gav dig mit ord. Du stolede på mig, og jeg holdt det. Kampen fortsætter, men i dag fejrer vi dette store skridt sammen. Jeg ønsker, du nu får fred med din familie. Jeg elsker dig for evigt,' skriver lægen til billedet.

Leopoldo Luque har delt dette billede på sin Instagram-profil.

Efterfølgende kunne Leopoldo Luque på et pressemøde fortælle, at der sker fremskridt med Diego Maradona, som blev udskrevet fra hospitalet natten til torsdag dansk tid.

»Diego har gennemgået den måske sværeste periode i sit liv. Det er et mirakel, at blodansamlingen blev fundet. Det har reddet hans liv,« sagde hans advokat Matias Morla onsdag.

Det er halvanden uge siden, Diego Maradona blev indlagt på et hospital i La Plata. Han havde følt sig skidt tilpas gennem længere tid, og i første omgang blev han indlagt til observation.

Siden kom det så frem, at lægerne havde fundet en blodansamling, som han hurtigst muligt skulle opereres for.

Leopoldo Luque forlader hospitalet omringet af presse.

»Han forstår, hvad der foregår, og han er med på, at han skal opereres,« fortalte Leopoldo Luque i den forbindelse inden operationen.

Nyheden om indlæggelsen fik argentinske fodboldfans til at valfarte til hospitalet for at udtrykke deres støtte til fodboldikonet. Og de gik for alvor amok - på den gode måde - da lægen dagen efter kunne fortælle, at operationen var gået godt.

»Det lykkedes os med succes at fjerne blodansamlingen. Den er under kontrol, og han vil forblive under observation,« fortalte Leopoldo Luque, der her var omringet af presse og mange jublende fans.

Diego Armando Maradona blev for evigt en folkehelt i Argentina, da han nærmest egenhændigt førte det argentinske landshold til VM-guld i 1986.

Siden er der skrevet utal af skandalekapitler i fortællingen om den lille argentiner, som blandt andet har været involveret i skattesnyd, narkotikabesiddelse, slåskampe på banen og hustruvold.