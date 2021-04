En ting var festerne, de kendte i Rosenborg. Noget andet var festerne, der blev holdt, da Nicklas Bendtner kom til klubben.

»Vi havde en del fester der. Juniorer, dem fra mindre klubber...eller de fleste i omklædningsrummet, har jo festet på den måde, de forbinder med fest.«

I podcasten 'B-laget' fortæller Nicklas Bendtners tidligere holdkammerat Pål Andre Helland, hvordan det foregik, når spillerne skulle give den gas med Bendtner som vært.

»Da de kom hjem til første fest hos Nicklas, var det med vagter, tjenere, egen dj, og fri bar. Det fik de fleste til at spærre øjnene op,« fortæller Helland og uddyber, at der decideret var tale om vagter, der var hyret til formålet.

Nicklas Bendtner spillede i Rosenborg fra 2017 til 2019. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Nicklas Bendtner spillede i Rosenborg fra 2017 til 2019. Foto: NTB SCANPIX

»Engang holdt han fødselsdagsfest. Det var med spillerne og kæresterne til spillerne på holdet. Vi startede med at spise middag på Søstrene Karlsen. Klokken nærmede sig 22.30, og der begyndte at blive fyldt op. Der fik de unge gutter besked på at invitere dem, som de ville have med videre til fest,« forklarer Pål Andre Helland.

Her bliver han afbrudt af en af værterne, der spørger, om der var tale om 'smukke piger', hvortil svaret dog blot lyder, at 'det er let at tænke i den retning'.

»Der stod to store busser udenfor. Da klokken var 23, forsvandt næsten 100 mennesker fra Søstrene Karlsen. Nogle kløede sig lidt i håret, men det var altså bare ind i busserne og hjem til ham. Så fortsatte festen der. Det var det tidspunkt, man plejer at tage videre i byen. De der var tilbage på Søstrene Karlsen studsede over, hvad pokker der foregik. 'Er det en evakuering?'. Det var på et lidt andet niveau, end vi var vant til,« forklarer han.

Pål Andre Helland spillede i Rosenborg fra 2013 til 2021, hvor han for nyligt skiftede til Lillestrøm. Det var fra 2017 til 2019, han havde selskab af Nicklas Bendtner, som i den periode spillede for den norske topklub.

I efteråret 2019 skiftede den tidligere landsholdsangriber til FC København på en lejeaftale på fire måneder.

Kontrakten blev dog ikke forlænget, da den udløb i december det år, og siden da har han stået uden klub. Dog spiller han på Tårnby FF's Old Boys-hold.