Brian Laudrup er næppe særlig aktiv den kommende tid.

For den tidligere danske landsholdsspiller har nemlig været en tur på operationsbordet.

Det fortæller han i en story på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede fra hopistalssengen.

'Hofteoperation netop overstået,' skriver den 52-årige fodboldstjerne i opslaget, hvor han stikker tommelfingeren i vejret.

Foto: Screenshot Instagram/BrianLaudrup Vis mere Foto: Screenshot Instagram/BrianLaudrup

Dermed står den på krykker og minimal aktivitet for Rangers-legenden de kommende uger, inden der skal genoptrænes.

Brian Laudrup er ansat hos Discovery, hvor han er kommentator på de danske landsholdskampe samt ekspert på nogle af tv-stationens andre fodbolddækninger.

Ved siden af jobbet som kommentator har danskeren ligeledes firmaet Laudrup LTD, der blandt andet står bag et større gin-projekt.

Helt konkret har Danmarks mest kendte fodboldefternavn lagt navn til en gin, nemlig Laudrup Dry Gin, som helt præcist står opført i byen Larkhall, der ligger uden for Glasgow, Skotland.

Brian Laudrup er dog ikke alene om projektet. Et opslag i det britiske firmaregister afslører nogle af detaljerne omkring firmaet.



Her står hans børn, Rasmine og Nicolai Laudrup, også opført som direktører for firmaet.