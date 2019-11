På trods af katastrofale resultater i Premier League kom det bag på de fleste, da Mauricio Pochettino blev fyret i Tottenham for en uge siden.

Erstatningen hedder José Mourinho, men selv en uge efter han er tiltrådt, går snakken fortsat på Pochettino, der havde fem succesfulde år, hvor holdet blandt andet spillede sig i Champions League-finalen i sommer.

Skyldfølelsen får man ikke bare ud af Tottenham-spillerne.

Sådan siger stjernen Dele Alli ved pressemødet forud for tirsdagens Champions League-opgør mod Olympiakos.

Christian Eriksen spillede de sidste 10 minutter mod West Ham. Ellers så han opgøret fra bænken. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Christian Eriksen spillede de sidste 10 minutter mod West Ham. Ellers så han opgøret fra bænken. Foto: ADRIAN DENNIS

»Vi kan ikke undgå at have en smule skyldfølelse, fordi vi er her. Men når man kigger tilbage, gav jeg mig 110 procent ligesom de andre spillere,« fortæller Dele Alli.

»Vi har haft flere utrolige rejser sammen, vi er vokset sammen, alle trænere og alle spillere, som har været her. Vi har opnået meget i forhold til, hvor vi kommer fra. Vi er alle meget taknemmelige over for ham.«

Lørdag vandt Tottenham sin første kamp med José Mourinho ved roret, da West Ham blev besejret 3-2.

Kampen blev fløjtet i gang uden danske Christian Eriksen, der endnu engang måtte se med fra bænken.

Mod West Ham kom Christian Eriksen på banen i stedet for denne mand - Dele Alli. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Mod West Ham kom Christian Eriksen på banen i stedet for denne mand - Dele Alli. Foto: DAVID KLEIN

Om danskeren, hvis kontrakt udløber med Tottenham til sommer, har en fremtid i Tottenham, er stadig uvist. Christian Eriksen har flere gange fortalt, at han gerne vil prøve noget nyt, men om det ændrer sig under José Mourinhos styring, må tiden vise.

»Det handler ikke kun om kontinuitet, men om vores fremtid. Så jeg må forstå, hvad der sker i Christians hoved og hjerte, og jeg må tage den bedste beslutning for klubben,« sagde Mourinho efter kampen mod West Ham og hintede altså til, at han skulle have sig en snak med danskeren.

Mandag fortalte Mourinho så, at snakken havde fundet sted. Men meldingen fra træneren var ikke desto mindre kryptisk.

»Han er engageret, elsker klubben og er én af os,« forklarede portugiseren.