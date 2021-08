Thomas Delaney har skiftet Dortmund og Tyskland ud med Sevilla og Spanien.

Og det er der nogle helt bestemte årsager til. Det fortalte den tidligere FC København-anfører til den fremmødte presse i Helsingør mandag eftermiddag.

»Det er en stor klub med et stort pres, og så vinder de trofæer og spiller Champions League. Så da de viste interesse, så føltes det rigtigt,« lød det fra Thomas Delaney, inden han fortsatte:

»Sevilla er et hold, der har mange ligheder med Dortmund. Unge spillere, de spiller teknisk og med meget høj intensitet. Folk siger tit, jeg passer ind andre steder og så videre, med det gjorde de også, inden jeg skiftede med Dortmund, og det gik jo fint.«

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Den 29-årige midtbanespiller er lige nu samlet med resten af Danmarks fodboldlandshold inden VM-kvalifikationskampene mod Skotland, Færøerne og Isreal.

På mandagens pressemøde nåede Thomas Delaney ligeledes at afsløre en særlig samtale i forbindelse med skiftet til La Liga.

»Jeg talte med Simon Kjær, inden jeg skiftede til Sevilla.«

»Med et år tilbage, så sker der altid nogle ting, og derfor havde jeg da en fremtidssnak med Dortmund. Jeg ville gerne spille fodbold og blive på et vist niveau og derfor ikke tage et skridt ned. Jeg havde brug for en større rolle. Ganske enkelt. Det lokkede da, at kulturen og byen Sevilla er, som den er. Jeg landede jo med 36 grader og fik at vide, jeg var heldig, fordi det var køligt.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Simon Kjær spillede for Sevilla fra 2017 til 2020. Her nåede den nuværende Milan-spiller at spille mere end 40 kampe for La Liga-klubben. Thomas Delaney tilføjede også, at han vendte skiftet med Kasper Hjulmand.

1-0-målscoren mod Tjekkiet i Baku under EM sagde afsluttende, at han regner med at have en del år tilbage på toppen. Derudover har han modtaget en masse beskeder fra flere Dortmund-fans.

»Jeg håber, jeg kan holde en håndfuld år endnu, og jeg ser ikke mig selv afdanket om fire år.«

»De mange beskeder fra fans og holdkammerater overraskede mig i forhold til, hvor meget jeg havde betydet, og hvor meget de gerne vile have mig til at blive.«