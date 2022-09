Lyt til artiklen

Thomas Delaney er havnet i en uønsket situation i Sevilla.

Landsholdsspilleren er fit for fight og var også i startopstillingen mod Kroatien torsdag, men søndag, da Sevilla spillede mod Villarreal, var han uden for truppen, ligesom han sad også har siddet på bænken i flere andre La Liga-kampe uden at få spilletid.

Midtbanespilleren har ikke nogen forklaring på fravalget.

»Nej,« siger Thomas Delaney og fortsætter så:

»Det er jo trænerens valg, så hvis der er nogen, der skal fortælle det, er det ham. Men jeg satser på at være tilbage snart.«

Delaneys situation har gjort, at landstræner Kasper Hjulmand har udtrykt, at han godt kunne have tænkt sig, at Delaney havde spillet lidt mere i sæsonen.

»Jeg kunne også have ønsket mig mere, jeg spiller gerne hvert en minut, jeg kan få. Så det havde jeg selvfølgelig gerne taget med,« forklarer Delaney og tilføjer:

»Men det har været en bumlet start for Sevilla her i starten, og vi kæmper lidt med det, og det smitter af på spillerne i Sevilla. Så nej, det har hverken været optimalt eller levet op til forventningerne, det vi har præsteret.«

Thomas Delaney forventes at få mere spilletid denne søndag, når Frankrig gæster Parken i sidste kamp i Nations League-gruppen.