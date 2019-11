Det kan være svært at vurdere, hvor meget fodboldkampe og slutrunder betyder for en fodboldspiller. Der kommer jo alligevel en ny om en uge - og om et par år.

Men slå et smut forbi Thomas Delaney, hvis du vil vide, hvor meget det vil betyde for Dortmund-spilleren at komme til EM med Danmark i København. Så har man et rimelig klart svar.

Vil du give en halv million af egen lomme for at komme til EM?

»Ja!«

En million?

»Ja!«

Den 28-årige midtbanemotor når nærmest ikke at høre spørgsmålene færdigt, før han har skudt sine svar ud klart og tydeligt og uden snerten af tvivl. Når Danmark mandag møder Irland i den sidste og altafgørende kamp for at nå EM i 2020, betyder det mere, end man kan forestille sig.

»Jeg vil sgu gerne betale et par månedslønninger for at komme til EM. Så må I selv gå ud og undersøge, hvor meget det er,« siger Thomas Delaney med et stort smil og forklarer, hvorfor denne slutrunde er helt speciel.

Jeg ville fandeme elske at se os spille på Rådhuspladsen med bajere flyvende. Thomas Delaney

»EM er stort, og det kan glippe. Men det her må ikke glippe. Det handler ikke om, at det er en slutrunde. Det handler om, at der mindst er to kampe hjemme. Det er der, det bliver noget andet,« lyder det fra landsholdsprofilen.

Danmark kan med et enkelt point i Dublin godt begynde at se frem til et EM delvist på hjemmebane. Mere skal der ikke til.

Så vil København fyldes med danske fans, der kan se deres eget hold på hjemmebane i to EM-gruppekampe.

En folkefest, som selv Thomas Delaney kunne se sig selv deltage i, hvis ikke han var så god en fodboldspiller, at han var nødt til at tage sin tørn på græsset i Parken.

»Jeg ved ikke, om jeg helst vil spille det EM eller se det EM. Kan du følge mig? Jeg gad også godt være tilskuer og være i København - i fanzonen. Jeg tror, det bliver et unikt show. Dermed ikke sagt, at jeg ikke gerne vil kvalificere mig, bare fordi jeg gerne vil opleve det. Jeg tror, det bliver den største sportsbegivenhed i Danmark,« siger Thomas Delaney.

Og det er det, der understreger vigtigheden af en dansk deltagelse ved EM. Selv landsholdsspillerne ville være til stede på lægterne eller til storskærmsarrangementerne, hvis Danmark kunne spille EM på hjemmebane.

»Jeg ville fandeme elske at se os spille på Rådhuspladsen med bajere flyvende. Det er det, der gør forskellen for mig personligt. Vi ville også gerne til VM sidste gang, men der kommer et EM igen, og der kommer et VM igen. Men hvornår kan vi spille EM på hjemmebane igen?,« slutter Delaney retorisk.

Thomas Delaney og resten af det danske landshold rejser lørdag eftermiddag til Dublin for at forberede sig til mandagens vigtige kamp.