Det så skidt ud for Thomas Delaney, da startskuddet til Bundesliga-sæsonen lød.

Danskeren sad på bænken i de fire første gældende kampe i sæsonen og blev ikke skiftet ind en eneste gang.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg ikke har fået ét minut i fire kampe. Det var lidt nyt,« siger Thomas Delaney om situationen, som han dog har fået vendt på forbilledlig vis.

I dag er Thomas Delaney nemlig ikke bare fast mand i sin tyske klub, Dortmund. Han høster roser som en af de store stjerner på holdet.

Thomas Delaney var blandt banens bedste i Champions League-kampen mod Barcelona, der endte 0-0. Foto: WOLFGANG RATTAY

'Dortmund spiller med dobbelt-hjerte. Dortmund er stabile takket være Witsel og Delaney,' skrev tyske Bild om den danske midtbanedynamo og hans kollega, belgiske Axel Witsel, i september.

Historien kom efter to pragtfulde kampe for det tyske tophold, mod Leverkusen i ligaen og Barcelona i Champions League.

»Det er fantastisk at være spiller i Dortmund. Det er i sig selv en stor ting. Men det er ikke kun derfor, jeg er der. Jeg er der for at spille kampe, og derfor var det en ærgerlig start, jeg fik på sæsonen,« fortæller Thomas Delaney.

I starten af sæsonen blev han valgt fra af Dortmunds schweiziske cheftræner, Lucien Favre, og i stedet for Thomas Delaney blev Axel Witsel og tyske Julian Weigl foretrukket på midtbanepladserne. Danskeren valgte dog at holde hovedet koldt og arbejde målrettet på at vinde den tabte startplads tilbage.

Delaney til træning med landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror ganske enkelt, han så muligheden for at spille med lidt andre typer. Han sagde også til mig, jeg nok skulle få spilletid, men i det her tilfælde var Julian Weigl bare foran mig. Så måtte jeg holde næsen i sporet.«

På intet tidspunkt fik Thomas Delaney at vide, at han ikke ville få spilletid igen. Chancen skulle nok komme, fortalte Dortmund-træner Lucien Favre ham. Så danskeren var rolig.

»Jeg er ikke typen, der maler fanden på væggen. Omvendt er jeg så heller ikke typen, der, når det går fantastisk, er helt oppe at støde. Men jeg ved, hvad jeg kan, og jeg er sikker på, træneren også ved det.«

»Vinduet var stadig åbent, og jeg havde ikke spillet, men det var slet ikke et tema for mig at skifte væk på grund af den dårlige start, og jeg tror, det er vigtigt at holde fast på troen på sig selv, også i de perioder, hvor det ikke går ens vej.«

Snakken begyndte pludselig at gå omkring de danske stjernespilleres form. Hverken Delaney, Simon Kjær eller Christian Eriksen – vigtige landsholdsspillere – spillede fast for deres klubber, da landsholdet blev samlet i starten af september til kampene mod Gibraltar og Georgien.

»Jeg fik 45 minutter mod Union Berlin inden landskampene, hvor Axel Witsel var blevet skadet. Det var hverken en god kamp for mig eller holdet,« siger Delaney om 3-1-nederlaget til oprykkerne, inden han rejste med landsholdet.

»Da fokuserede jeg meget på at spille to gange 90 minutter med landsholdet, så jeg kunne vise mig frem. Nu er jeg tilbage på banen for Dortmund, og det giver mig ro til i højere grad at fokusere på holdet frem mod Schweiz-kampen.«

Thomas Delaney er i gang med sin anden sæson for Dortmund. I første sæson spillede han 30 af 34 ligakampe.