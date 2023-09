I store dele af karrieren har han været vant til at være i høj kurs og med spotlightet rettet direkte på sig.

På landsholdet og i sine klubber har Thomas Delaney ofte været et af de første navne i startopstillingen, men i det seneste halve år har alt dét været taget fra den danske midtbanespiller.

Efter sit skifte til Hoffenheim blev Delaney sendt ud i mørket, hvilket også kostede ham pladsen blandt Hjulmands udvalgte spillere - helt frem til nu, hvor han er tilbage i varmen til kampene mod San Marino og Finland.

Og tiden i mørket var uvant og mentalt udfordrende fortæller Delaney i en ærlig snak i landsholdslejren.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det var i den grad en turbulent tid. Det har været hårdt, for jeg var fast starter, fik en slagskade og var ude i to-tre måneder - og så var jeg væk.«

»Det har været hårdt og svært at se på landsholdet spille. Tro det eller ej, så er der langt mere stress ved at se landskampe end at spille dem,« fortæller Delaney, der i sit vanlige hopla fortæller, hvor lettet han er over at være tilbage ved kammeraterne på landsholdet.

»Det er dejligt. Jeg havde gerne været foruden ikke at have været med, men det kan også noget at have haft røven i vandskorpen og komme tilbage. Så der er endnu mere glæde nu.«

»Man kan godt blive lidt forvænt med at være på landsholdet, så jeg er glad og stolt over at være tilbage, for det har været et mål.«

Sidst Delaney var i landsholdsaktion var ved VM i Qatar.

Nu kommer han til landskampene med et klubskifte til Anderlecht og en uhørt lang preseason i bagagen.

I foråret var han nemlig igennem noget, han aldrig havde troet, han skulle opleve.

»Det var et underligt forløb i Hoffenheim, og jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle ende i sådan en situation.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Allerede omkring marts og april vidste jeg jo nogenlunde, at jeg havde spillet mit sidste minut for klubben. Jeg var lejespiller og var ikke en del af trænerens planer. Det var hårdt at gå og vide, at man ikke har noget at lave, men jeg tog det som én lang preseason forud for denne sæson,« fortæller Delaney, der dog afviser, at han mentalt 'var nede'.

Han røg ud i kulden i Hoffenheim, efter klubben skiftede træner, kort efter tyskerne havde hentet ham på en seks måneder lang lejeaftale fra Sevilla.

»Det sker en gang imellem, at der kommer en ny træner. Jeg ville ønske, det havde været anderledes, men det var ligesom skrevet i sten, at det var sådan. Træneren så ikke, at jeg skulle stå i vejen for faste spillere,« siger Delaney om at blive vraget i den tyske Bundesliga-klub.

Nu er alt igen vendt på hovedet for den 32-årige kriger på midten.

Kasper Hjulmand udtager ham til landsholdet og i Anderlecht har han indtil videre spillet to kampe for klubben, der har en lang række danskere ansat i både trup, ledelse og på trænersædet.

Derfor er det en topmotiveret Delaney, der for tiden trækker i fodboldstøvlerne.

»Det har givet mig lidt blod på tanden i forhold til at komme tilbage og slå fast, at jeg ER landsholdsspiller. Mest over for mig selv,« siger midtbanespilleren og tilføjer:

»Jeg er ikke overrasket over at være tilbage på landsholdet. Jeg har haft mange snakke med Kasper Hjulmand, og hvad han forventede af mig for at komme tilbage.«

»Og antaget at jeg fandt mit niveau, så var det et spørgsmål, om jeg fik nok kampe i benene til at nå at komme med denne gang. Men jeg tager det ikke for givet at være med,« siger landsholdsspilleren inden han formentlig snart får sin landskamp nummer 73. under bæltet.