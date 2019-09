Nicklas Bendtner er ikke hentet til at gå direkte ind som førsteangriber i FC København, mener Thomas Delaney.

Den tidligere FC København-anfører Thomas Delaney mener ikke, at Nicklas Bendtner skal dømmes udelukkende på, hvordan han gør det i de næste fire måneder.

Bendtner skal have tid til at slå til, og det har han gode chancer for, fordi angriberen har de rigtige mennesker omkring sig - heriblandt FCK-træner Ståle Solbakken, mener Delaney.

- Det er en fin mulighed for Nicklas og også for FCK. Hvis jeg kender Ståle ret, så har han også fortalt, hvad han forventer. Og han har tænkt sig at følge op på det.

- Og så er Nicklas en god spiller - også for FCK. Jeg tror, at han har de rigtige folk omkring sig, til at det kan lykkes, siger Delaney.

Bendtner har indtil videre kun fået en kortvarig kontrakt frem til nytår med FCK, og det er ikke nok for angriberen, vurderer Delaney.

- Jeg tror ikke, han nødvendigvis skal dømmes på de fire måneder. Jeg ved, ikke hvad tanken er. Men han er jo ikke kommet ind som nummer et blandt angriberne i FCK. Det bliver i hvert fald svært for ham.

- Han skal måles på, om han når at komme i form. Og om han gør et godt indtryk internt i klubben, pointerer Dortmund-spilleren.

Delaney var søndag med til at spille 0-0 ude mod Georgien i EM-kvalifikationen, og den danske landsholdsspiller har i de seneste år fulgt med i de op- og nedture, Bendtner har haft på og uden for banen.

- Det er op til Nicklas at vise, at de historier, der har været om ham på det seneste, måske ikke har så meget på sig.

- Han er en fantastisk dygtig fodboldspiller og har bevist masser af gange, at han er en af de bedste angribere, vi har haft igennem mange år, lyder det fra Delaney.

Tirsdag kan Bendtner få sin første chance for at vise sig frem, når FCK skal møde Brøndby i en reserveholdskamp.

/ritzau/