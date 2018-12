Danske Thomas Delaney scorede til 1-0, da Dortmund lørdag vandt med 2-1 over Schalke 04 i Bundesligaen.

Thomas Delaney scorede sit første mål for Dortmund, da holdet lørdag vandt 2-1 på udebane over lokalrivalerne fra Schalke 04.

Sejren var Dortmunds femte i træk i den tyske liga, og Delaney, Jacob Bruun Larsen og co. vedligeholder dermed den solide føring i toppen af tabellen, der efter lørdagens resultater er på hele ni point.

Med sejren er Dortmund stadig ubesejret efter 14 kampe i den bedste tyske række.

Begge Dortmund-danskere startede på banen i lørdagens kamp. Jacob Bruun Larsen blev skiftet ud efter 64 minutter, mens Thomas Delaney spillede alle 90 minutter.

Der var kun gået syv minutter, da Delaney efter et godt timet løb satte hovedet på et frispark fra Marco Reus og sendte bolden i mål, i hvad der endte med at blive første halvlegs eneste scoring.

Anden halvleg startede med et øget pres fra hjemmeholdet.

Efter et lille kvarter var der afkast, da dommer Daniel Siebert efter at have kigget en nedlæggelse af Amine Harit i feltet igennem med VAR-systemet tildelte Schalke et straffespark.

Det sendte Daniel Caliguri sikkert i kassen, og så stod der 1-1.

Men ligheden på måltavlen holdt kun et lille kvarter.

Så modtog Dortmunds unge, engelske komet Jadon Sancho bolden på kanten af feltet. To træk senere lå den i nettet bag Schalke-målmand Ralf Fahrmann efter en flad afslutning fra den kun 18 år gamle kantspiller.

I kampens afslutning var det tættere på at blive 3-1 end 2-2, men Sanchos mål forblev kampens sidste.

Udeholdet kunne derfor gå fra banen som vinder og tage den kun lidt over 30 kilometer lange tur hjem til Dortmund med tre point i bagagen.

Bayern München vandt også lørdag, da sydtyskerne slog Nürnberg 3-0. Robert Lewandowski gjorde det til både 1-0 og 2-0 i første halvleg, inden Franck Ribery kort inde i anden halvleg scorede kampens sidste mål.

RB Leipzig - med Yussuf Poulsen i startopstillingen - led sæsonens tredje nederlag i Bundesligaen, da holdet lørdag tabte med 0-3 til Freiburg.

