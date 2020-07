Det er ikke nemt at være stor fan af Thomas Delaney og læse de seneste dages skriverier om hans fremtid.

Ifølge flere medier figurerer den 28-årige midtbanesliders navn på en liste over spillere, Dortmund er parate til at sælge i det kommende transfervinduet.

Det valgte Nicolai Kaas Nordstrøm at vise til sin søn Felix, der er stor fan af Thomas Delaney. Og det faldt altså ikke i god jord.

Det fik nemlig tårerne frem hos den unge dreng, der knugende om sin Dortmund-trøje sender en hilsen til den danske landsholdsspiller. Se den øverst i artiklen.

»Hej Thomas. Jeg håber ikke, du bliver solgt fra Dortmund,« siger unge Felix, inden hans far spørger: »Hvorfor ikke?«

»Fordi jeg bare synes, du bare er sådan en god spiller, og jeg vil bare ikke have, du bliver solgt, fordi det er sådan en god klub,« siger Felix i videoen.

Men der er godt nyt. For Felix har fået svar fra hovedpersonen selv.

'Hej min ven. Op med humøret. Jeg skal ingen steder. Man skal ikke altid stole på, hvad der står i medierne,' skriver Thomas Delaney som svar til Nicolai Kaas Nordstrøm og Felix, der sammen med sin far har givet B.T. lov til at bringe videoen.

»Han blev glad igen, da han (Delaney, red.) svarede,« fortæller Nicolai Kaas Nordstrøm, der sætter Felix i røret.

»Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige,« siger Felix.

»Han har faktisk været Delaney-fan egentlig meget før, jeg tænkte, han blev fan af nogen. Jeg ved ikke helt, hvordan det opstod. Det var noget med, at han var anfører for FCK, han var sej, han var midtbane. Så var det noget med, han kom ned med en helikopter med en pokal inde i Parken. Det kan også noget,« siger Felix' far.

Dejligt siger Felix , han er meget glad . Han gik med dig ind til kampen mod Schweiz, evigt dejligt minde. pic.twitter.com/CWnH1ZV3Bb — Nicolai Kaas Nordstrøm (@Nicolaikaas) July 17, 2020

Han har desuden delt et billede fra sidste år som svar til Thomas Delaney. I den vilde 1-0-sejr over Schweiz - den med alle Kasper Schmeichels redninger - var Felix maskot til landskampen.

»Han var simpelthen så heldig, at han gik ind med Thomas Delaney til Schweiz-kampen. Det var bare rent held, at det lige blev ham. Det var bare et dejligt tilfælde.«