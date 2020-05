Thomas Delaney var for anden kamp i træk med fra start, da Dortmund lørdag slog Wolfsburg 2-0.

Borussia Dortmund lader ikke Bayern München stikke af i toppen af Bundesligaen efter coronapausen.

Holdet fra Ruhr-distriktet er kommet godt i gang og tog lørdag sin anden sejr i lige så mange kampe, da Wolfsburg ude blev slået 2-0.

Dortmunds sidste mål blev først scoret til sidst i kampen. Inden da havde Wolfsburg presset på.

Thomas Delaney var for anden kamp i træk med fra start for Dortmund. Selv om lørdagens sejr ikke var en walkover, ser han positivt på kampforløbet.

- Vi viste i dag, at vi stadig skal lave en stor præstation for at vinde. Det er godt for vores hold at vide, at intet er gratis her, og vi skal altid give os 100 procent for at vinde i Bundesligaen, fordi konkurrencen er så stor.

- Jeg mener, at vi og seerne så, at Wolfsburg er et godt hold, der er svært at spille imod, siger Delaney i et interview på Bundesligaens hjemmeside.

Dortmund fik altså en god opvarmning til tirsdagens topbrag mod Bayern München. Det gjorde sydtyskerne dog også, da de bankede Eintracht Frankfurt 5-2 senere lørdag aften.

/ritzau/